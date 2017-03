„Wir wollen durchstarten“

Umzingelt von vier Akteuren aus Logabirum – Flemming Rathjen (am Ball) kommt trotzdem zum Abschluss und steuerte am Ende sechs Punkte bei. - Fotos: Freese

Rotenburg - Die Spieler von Fortuna Logabirum lagen sich mit ihren teilweise stark angetrunkenen Fans feiernd in den Armen – kein Wunder hatten sie doch in der Pestalozzihalle gerade den Aufstieg perfekt gemacht. Währenddessen blickten die mit 63:82 (33:40) unterlegenen Oberliga-Basketballer der BG ’89 Hurricanes bereits optimistisch in die Zukunft. „Dieses Jahr ist der Herrenbereich auferstanden, nächstes Jahr wollen wir durchstarten“, verkündete Leistungsträger Malte Sievers via Mikrophon. Und er verriet, dass alle Akteure des Tabellenvierten ihre Zusage für die kommende Saison gegeben hätten.

Die Gäste aus Leer sicherten sich am vorletzten Spieltag das Ticket in die 2. Regionalliga, da sie durch den Erfolg uneinholbar auf Rang zwei liegen und Spitzenreiter BSG Bremerhaven II wegen der eigenen Ersten nicht aufsteigen darf.

Die rund 100 Zuschauer sahen ein intensives Spiel, indem Robert Wohlberg nach drei Sekunden die ersten Punkte für seine Hurricanes erzielte. Doch die Fortuna Baskets übernahm die Geschicke im ersten Viertel, trafen hochprozentig jenseits der Dreierlinie, holten sich viele Rebounds und bekamen immer wieder zweite und dritte Chancen. Dadurch kamen die Gäste zu einer 29:18-Führung zum Viertelende.

Im zweiten Durchgang starteten die Hurricanes, bei denen Frederic Nitsch verletzt fehlte, dafür aber Hauke Sievers überraschend nach seiner Knieverletzung auflief, viel besser. Sie ließen nur elf gegnerische Punkte zu und verkürzten den Rückstand zur Halbzeit auf 33:40. Nach der Halbzeitpause legte die BG ’89 nach und kam durch Punkte von Malte Sievers weiter heran. Robert Wohlberg brachte die Hurricanes mit zwei Dreiern in kurzer Folge sogar mit 43:42 in Führung (24.) – diese war jedoch schnell wieder weg. Der Rest des Viertels war von der hohen Intensität beider Teams geprägt, Logabirum ging mit einer Vier-Punkte-Führung in den Schlussdurchgang.

Doch ausgerechnet jetzt funktionierte bei den Gastgebern nicht mehr viel. Punkt um Punkt zog Logabirum um den vier Mal erfolgreichen Dreierschützen Justinas Gaizelis weg. „Meine Spieler waren nicht mehr wach im Kopf und haben zu oft schlechte Entscheidungen getroffen“, stellt Coach Sebastian Roy fest und schickte in der Schlussphase seine drei Nachwuchskräfte Rudolf Reder, Pascal Burmester und Jan-Malte Bonfils aufs Parkett.

BG ’89: R. Bellmann (9), Birk (6), Bonfils, Burmester, Rathjen (6), Reder (1), T. Reinhard (2), Schulczek (3), H. Sievers (13), M. Sievers (15), Thoden, Wohlberg (8). - mis/maf