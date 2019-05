„Wir sind besser als Underdog“

KREISLIGA-INTERVIEW Mirko Lohmann glaubt an Überraschung

+ Mirko Lohmann spielt seine zweite Kreisligasaison. Foto: go

Scheeßel – Persönlich ist Mirko Lohmann mit seiner zweiten Saison in der Fußball-Kreisliga „im Großen und Ganzen zufrieden“, dennoch steht sein SV Rot-Weiß Scheeßel als Tabellenvorletzter mit dem Rücken zur Wand. Doch der 20-jährige Rechtsverteidiger zieht im Interview vor dem Heimspiel gegen den TV Sottrum am Sonntag (15 Uhr) seine Hoffnung auf den Klassenerhalt auch aus der Rolle, die seinem Team am meisten behagt: Die des Underdogs.