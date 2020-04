„Wir arbeiten ungebrochen weiter“

Rotenburg/Zeven - Von Ralf G. Poppe. Er ist seit fast 20 Jahren als Spielerberater tätig und hat sich in der Branche einen Namen gemacht. Jörg Neblung vertrat unter anderem schon die Fußball-Nationaltorhüter Timo Hildebrand und Robert Enke. Dieser Tage sieht sich der gebürtige Zevener mit Fragen konfrontiert, die für ihn lange Zeit kein Thema waren. Im Interview mit der Rotenburger Kreiszeitung gewährt der über Grenzen hinweg erfolgreiche Geschäftsmann nicht nur Einblicke in sein Privatleben, sondern diskutiert zudem auch Denkanstöße außerhalb des Profi-Fußballs, um die Folgen von Krankheiten wie Depressionen oder Covid-19 besser eingrenzen zu können.

Herr Neblung, beginnen wir mit den positiven Aspekten, die gerade in der jetzigen Zeit zumindest subjektiv eminent wichtig erscheinen …

Die gemeinsame Zeit mit der Familie vor allem am Wochenende genieße ich in vollen Zügen, da ich ansonsten auf den Plätzen der Republik oder auch im Ausland unterwegs bin. Außerdem ist unser Garten schon in einem Top-Zustand – das gab es um diese Zeit vorher noch nie. Und ich mag die Videochats in der Gruppe mit Freunden, das hatte ich vorher so noch nicht.

Sie stammen aus dem Landkreis Rotenburg. Wie gestaltete sich ihr Karriereweg aus der Stadt an der Wümme in die von außen sicher als glamourös bezeichnete Welt des Profi-Fußballs?

Das ist relativ simpel: Der Strom des Lebens führt einen in Regionen, die man gar nicht unbedingt angesteuert hat. Durch mein Studium an der Sporthochschule in Köln nahm dieser Weg seinen Anfang, führte mich über eine Trainertätigkeit bei Borussia Mönchengladbach in das Vermittlergeschäft, das ich nie angesteuert hatte. Schon gar nicht als Selbstständiger.

Pflegen Sie noch freundschaftliche Beziehungen in der Region?

Meine Familie ist der wesentliche Anker in meiner Heimat Zeven. Dazu halte ich mit dem einen oder anderen Schulfreund noch Kontakt, wobei die meisten über den Erdball verteilt sind.

Kann auch die Beziehung zu Robert Enke, wenngleich primär geschäftlicher Natur, als freundschaftliche Verbindung betrachtet werden?

Absolut. Man wächst über so eine Lebens- und Leidensgeschichte zusammen. Wir waren Patenonkel unserer Kinder, hatten ein großes Vertrauen in den anderen.

Empfinden Sie es als schwierig und/oder belastend, immer wieder auf die Geschichte von Robert Enke angesprochen zu werden?

Nein, gar nicht. Ich spreche gerne über Robert und meine Zeit und Erfahrungen mit ihm. Er hat mich geprägt, die Erlebnisse mit ihm ebenso.

Wie hat sich Ihre Arbeit durch das Schicksal von Robert Enke verändert?

Ich habe mich nie für einen sonderlich empathischen Menschen gehalten. Ich denke, ich bin sensibler für die menschlichen Themen unseres Geschäftes geworden, weiß den Wert der zwischenmenschlichen Beziehungen über das Geschäft hinaus zu schätzen. Heute arbeite ich nur noch mit Spielern zusammen, wenn zwischen uns die Chemie stimmt. Das Gefühl entscheidet mit, nicht nur der Kopf.

Wie gehen Sie seither mit dem Thema Depression um?

Ich bin Kurator der Robert-Enke-Stiftung, bringe mich zusätzlich für den Verein „Freunde fürs Leben“ aus Berlin als Mitglied und Förderer ein, die sich gegen den Suizid junger Menschen engagieren, bin somit regelmäßig mit dem Thema konfrontiert und werde häufiger mit der Bitte um Hilfe kontaktiert.

Wie beurteilen Sie den ehemaligen Präsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß, der sich im ähnlich gelagerten Fall mit seinem Spieler Sebastian Deisler vorbildlich verhalten hat?

UIi Hoeneß hat sich immer vor all‘ seine Spieler gestellt und diese wie eine Glucke verteidigt, aber leider teilweise auch andere Spieler oder Verantwortliche von außerhalb seines Wirkungskreises abgekanzelt oder herabgesetzt. Er hat sicherlich große Verdienste um seinen Verein und dessen Mitarbeiter, aber er hat eben auch Fehler gemacht, die bei Menschen Spuren hinterlassen haben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Unser Gespräch ist seit längerer Zeit vereinbart. Eigentlich sollte es primär um das Thema Depression gehen. Nun hat das Coronavirus alles lahmgelegt. Sehen Sie – trotz aller Verschiedenartigkeit der Krankheiten – Erfahrungswerte, die Sie zum Beispiel in den Jahren nach Robert Enkes Tod sammeln konnten, und die man im übertragenen Sinn anwenden könnte?

Ehrlich gesagt: Nein. Diese Pandemie hat keine Parallele zu einer Depression. Außer, dass sich die Leute zu Hause verkriechen, mit dem Unterschied, dass ein Depressiver jeglichem Kontakt willentlich aus dem Wege geht, sich versteckt und in Ruhe gelassen werden möchte.

Hat sich Ihr Tagesgeschäft durch Covid-19 ähnlich drastisch verändert? Reisen dürfen auch Sie derzeit kaum, oder?

Natürlich. Wir arbeiten ungebrochen weiter, allerdings konfrontiert mit anderen Themen. Kurzarbeit, Gehaltsverzicht, wie halte ich mich alleine fit, wann geht die Liga weiter, was kommt da auf mich zu? Das sind alles Fragen, die sich uns vorher so noch nie gestellt haben, die wir aber ganz gut beantworten können, wie ich finde.

Der FC Bayern dürfte die Situation, im Gegensatz zu vielen anderen, gut überstehen. Unterstützen Ihre Klienten die von den Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich initiierten Aktion #WeKickCorona oder andere Initiativen?

Tatsächlich habe ich einige Fußballerinnen aus meiner Frauenagentur ,Fem11‘ über den kreativen Kopf der Kampagne, Raphael Brinkert, als Botschafterinnen und Spenderinnen in die Kampagne #WeKickCorona integrieren können. Andere Spieler spenden oder verzichten auf Gehaltsanteile zugunsten der Mitarbeiter aus dem eigenen Verein. Die Solidarität im deutschen Profifußball ist überwiegend vorbildlich. Aber speziell in den unteren Ligen wird es eng für den einen oder anderen Verein.