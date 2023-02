Winterrasen: RSV legt handschriftliche Belege der Trainingszeiten vor

Von: Matthias Freese

Hereinspaziert? Ganz so ist es nicht, auch wenn der Winterrasen aktuell nicht gesperrt ist. © Freese

Der Streit um den Winterrasen geht in eine neue Runde. Nun stellte der Rotenburger SV eine Liste mit den Trainingszeiten auf dem Winterrasen zusammen.

Rotenburg – Am Montag durfte der Winterrasen ruhen. Auf dem mitgenommenen und vieldiskutierten Untergrund des Rotenburger Ahe-Sportgeländes fand kein Trainingsbetrieb statt. Die Aufregung, die in der Ratssitzung am Donnerstag erneut einen Höhepunkt erreicht hatte, wird sich dadurch kaum legen, die Problematik bleibt bestehen: Der neue Rasen ist im Winter nicht so beanspruchbar, wie die Nutzer, allen voran der Rotenburger SV, sich das wünschen. Den von der Fraktion Grüne/Linke formulierten Vorwurf, der Platz sei „kaputtgespielt“ worden, tritt der RSV-Vorsitzende Peter Grewe jedoch entgegen. Handschriftlich und tabellarisch hat er inzwischen die Trainingsstunden aufgelistet und mit den anderen Plätzen verglichen.

Grünen-Sprecher Joachim Hickisch hatte „eine stark überhöhte Trainingsbelastung“ ausgemacht und gefragt, von welchen Vereinsmannschaften das „angekündigte Nutzungsverbot“ ignoriert worden sei. „Es muss klargestellt werden, dass das, was er behauptet, nicht wahr ist. Man kann sich als Politiker doch nicht hinstellen und irgendwas behaupten“, reagiert Grewe verärgert.

Nur geringe Nutzung im Dezember und Januar

Grewe führt seine Dokumentation an, die er auch auf Grundlage der von den Platzwarten erhaltenen Unterlagen erstellt hat. Vom 2. Dezember bis 2. Februar liegen keine Zahlen vor, die meisten Teams befanden sich in diesem Zeitraum aber auch in der Winterpause, lediglich die erste Herren trainierte vom 5. Januar bis Mitte Januar auf dem Winterrasen (anschließend auf Platz drei oder in Sittensen auf Kunstrasen), hinzu kam noch die U 12, ab dem 19. Januar die U 16, ab 24. Januar teilweise die U 17. Auch die Footballer hätten seit 11. Januar eine dreistündige Einheit wöchentlich dort abgehalten. Grewes Fazit: „Im Dezember und Januar ist so gut wie gar nicht trainiert worden.“ Und er sagt: „Das, was darauf stattfand, muss der Platz aushalten.“ Allerdings berichten Verantwortliche des RSV auch immer wieder von unbefugten Nutzern. Deshalb hätten zwei Vorstandsmitglieder inzwischen das Hausrecht von der Stadt übertragen bekommen.

Laut der Auflistung des RSV-Vorsitzenden hatte der Platz im Oktober und November mindestens zwei Ruhetage in der Woche und war ansonsten täglich ab 17 Uhr für 1,5 bis 3 Stunden, in einigen Fällen auch bis zu 4,5 Stunden belegt. Das ergibt für Oktober insgesamt 42,25 Stunden für die RSV-Fußballer, im November sind es 46. „In den meisten Fällen haben sich zwei Mannschaften den Platz geteilt“, erläutert Grewe. „Die Zwischenplätze und Platz vier wurden genauso frequentiert.“ Die Auflistung zeigt auch, dass auf Platz eins, drei, vier und fünf zusammen genommen bis zu neun Trainingseinheiten täglich stattfanden.

Keine Sperre des Winterrasens

Aktuell ist der Winterrasen übrigens nicht gesperrt, allerdings weniger belegt. Vergangene Woche fanden dort nach Informationen unserer Zeitung aufgrund des Schmuddelwetters nur vier Einheiten à 1,5 Stunden statt – auch, weil alternativ die Plätze drei und vier sowie die Zwischenfläche zur Verfügung steht.