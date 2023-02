Winterrasen-Zoff: SPD sieht keine Verschwendung von Steuermitteln

Von: Matthias Freese

Teilen

Der neue Winterrasen hat ganz schön gelitten. © Freese

Der Zoff um den Winterrasen in Rotenburg ist noch längst nicht beendet. Auch die SPD hat nun eine Stellungnahme verfasst.

Rotenburg – In einer in dieser Woche veröffentlichten Stellungnahme äußert sich die Rotenburger SPD zum Thema Winterrasen. Ihre Ratsmitglieder Rolf Klammer, Vorsitzender des Sportausschusses, und Andreas Weber, in dessen Amtszeit als damaliger Bürgermeister die Entscheidung pro Winterrasen fiel, fordern hierin, „die Diskussion zu beenden und zu den wichtigen Themen in Rotenburg zurückzukehren“. In jüngster Zeit war die Kritik am neuen Geläuf hochgekocht, weil der Rotenburger SV eine schlechte Bespielbarkeit moniert hatte.

Die SPD verweist auf die 2019 einstimmig im Stadtrat getroffene Entscheidung und meint, dass der Winterrasen „bis heute die Trainings- und Spielmöglichkeiten im Ahe-Stadion nicht nur für die Fußballer, sondern auch für alle anderen Sportarten entscheidend verbessert“ hat. Gerade die intensive Nutzung habe alle anderen Plätze entlastet, sie seien deshalb in besserem Zustand als viele Jahre zuvor. „Aufgrund dessen musste, wenn überhaupt, dann nur ganz selten, ein Spiel witterungsbedingt im Stadion abgesagt werden“, sagt die SPD.

Ein Naturrasen brauche aber nach hartnäckigem Bodenfrost eine mehrtägige Pause, Steuermittel seien nicht verschwendet worden. „Die neue Spielfläche hat Rotenburg tatsächlich abzüglich Flutlicht, Ballfangzaun, Landkreiszuschüssen und großzügiger Spende von Rolf Ludwig weniger als 150 000 Euro gekostet. Ein Kunstrasenfeld hätte Rotenburg mehr als das Vierfache gekostet“, schreibt die SPD und verweist auf Folgekosten, Entsorgungsprobleme und Umweltaspekte bei einem Kunstrasen. Auch die Gefahr von Gelenkverletzungen auf Kunstrasen wird mit Hinweis auf die Aussage eines Bremer Trainers erwähnt. Und sie stellen fest: „Wir sind froh, dass der rote Schlacke-Platz ersetzt wurde, auf dem sich in den letzten über 50 Jahren schon viele Sportler verletzt haben.“

Kommentar: Kein Ende der Diskussion Diese Forderung ist vermessen: Ende des Diskussion – so will es die SPD. Sie klingt damit wie ein erboster Familienvater, der beim rebellischen Nachwuchs mit seinen Argumenten nicht durchdringt und auf den Tisch haut. Basta!

Es ist nachvollziehbar, dass das Thema nervt, weil es unangenehm ist. Zumal gern vergessen wird, dass auch die CDU im Rat für die Annahme der großzügigen Rolf-Ludwig-Spende gestimmt und damit den Weg für den Winterrasen freigemacht hatte.

Manch Argument, dass die SPD jetzt anführt, ist jedoch dünn und brüchig:

Spiele wurden deshalb kaum abgesagt, weil der Winter mild war. Stadion sowie Platz eins sind in der dunklen Jahreszeit ohnehin mangels Flutlicht nur eingeschränkt nutzbar. Die reine Spielfläche hätte der Stadt keine 150 000 Euro gekostet? Viel, wenn zunächst von null Euro die Rede war. Auch der Hinweis auf einen einzigen Bremer Trainer, der Verletzungen mit dem Kunstrasen in Verbindung bringt, übersteht keinen Faktencheck, weil nicht mal klar ist, wie alt dieser Kunstrasen ist. Zudem birgt auch der harte, rutschige Winterrasen eine höhere Gefahr, zumindest haben sich bereits einige verletzt, nicht nur Fußballer ... Dabei haben die Fürsprecher des Winterrasens durchaus starke Argumente, allen voran die Umweltaspekte. Natürlich bevorzugt die Fauna einen Naturrasen – abgesehen vielleicht von den Kaninchen, die auf der Kunststoffbahn der Leichtathleten häufig ihr Geschäft verrichten.

Übrigens bietet es sich an, mal die Kicker selbst zu fragen, was sie denken. Dann würde herauskommen, dass jeder Fußballer einen Naturbelag dem Kunstrasen vorzieht – vorausgesetzt, dieser ist vernünftig bespielbar. Und eben das ist das Problem. Mit dem Winterrasen wurden Hoffnungen geweckt, die er nicht erfüllt. Warum? Fehler beim Platzbau oder zu häufig bespielt? Das gilt es am besten durch einen Gutachter zu klären. Ob danach die Diskussion beendet ist? Die SPD kann es nicht entscheiden. Matthias Freese