Winkelmann gefallen die Vorteile der neuen Spielgemeinschaft

Von: Vincent Wuttke

Coach Marcel Winkelmann (Mitte) hat in der neuen Saison definitiv keine Personalprobleme – auch Christopher Gross (l.) und Diogo Vieira da Silva stoßen zum Kader der SG Fintau. © Denkmann

Erstmals gehen Fintel, Stemmen und Lauenbrück gemeinsam auf Torejagd. Dabei schaffte es aus jedem Stammverein mindestens ein Trio in die Erste.

Das Casting bei den Trainern Marcel Winkelmann und Jan Kruse ist unmittelbar vor dem ersten Saisonspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd noch nicht beendet. „Wir haben aufgrund vieler Urlaube immer noch nicht alle Spieler im Training gehabt. Endgültig haben wir also noch nicht eingeteilt“, erzählt Winkelmann. Nach dem Zusammenschluss des TuS Fintel, des TV Stemmen und des SV Lauenbrück zur neuen SG Fintau müssen die insgesamt drei Mannschaften erst einmal gebildet werden.

Stenogramm Weggänge: Benjamin Rehberg, Stephan Riebesel (beide GW Helvesiek) Zugänge: Christopher Gross (SV RW Scheeßel), Diogo Vieira da Silva, Giovani Griebeler (beide aus Brasilien), Kevin Siergiej (ASV Bergedorf II). Kader: Tor: Jonas Hotzan, Diogo Vieira da Silva - Abwehr: Marvin Schneider, Stefan Ehrke, Björn Lüdemann, Carsten Wichern, Kevin Siergiej, Felix-Lukas Metze, Arno Holsten, Tobias Decke, Max Wiechern, Thore Holsten - Mittelfeld: William Schäffer, Douglas Grun, Marvin Lemke, Kacper Jagas, Tobias Lehmann, Christopher Gross, Alexander Miesner, Yannick Schwiebert, Mazlum Kezer, Marcel Hüttmann, Johannes Köhnen, Jakob Köhnen, Giovani Griebeler - Angriff: Hannes Bellmann, Martin Sander, Fabian Benien, Florian Graf. Trainer: Marcel Winkelmann, Jan Kruse. Saisonziel: Oberes Drittel. Favorit: GW Helvesiek.

Immerhin: Die Plätze in der Erstvertretung sind mittlerweile zum großen Teil vergeben. „Ein paar kleine Änderungen kann es aber noch geben“, betont Winkelmann. Dabei ist ihm eines besonders wichtig: „Ich war ja vorher Trainer bei Stemmen und Jan bei Lauenbrück. Da muss man objektiv bleiben bei den Entscheidungen.“ Stemmens Leistungsträger Douglas Grun, Stefan Ehrke, Hannes Bellmann oder Martin Sander (geborener Illinger) werden nun von Fintels Florian Graf, Arno Holsten und Mazlum Kezer unterstützt – und auch aus Lauenbrück schaffte es ein Trio um Alexander Miesner in den Kader. Übrigens wird diese Saison bei den Heimspielen und beim Training im Zwei-Wochen-Rhythmus immer gewechselt zwischen Fintel und Lauenbrück. Der Sportplatz in Stemmen wird saniert. Die neuen blauen Trikots und die Trainingsanzüge sind mittlerweile da. „Pünktlich zum Saisonstart sind alle ausgerüstet“, berichtet Winkelmann. Er sieht bei der Spielgemeinschaft die Vorzüge und freut sich über viele personelle Möglichkeiten. „Das ist schon super – gerade wenn man dann wechselt. Da hat man immer noch genau so starke Spieler parat.“