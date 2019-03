Wink sorgt für Kopfschütteln

Stemmen unterliegt trotz starker erster Hälfe gegen Bremervörde mit 1:3

Stemmen - Von Nicolas Tréboute. Martin Illinger konnte seinen Augen nicht trauen. „Was ist das für ein Teamverhalten?“, fragte der derzeit verletzte Offensivspieler des Kreisligisten TV Stemmen ungläubig in die Runde, als er sah, wie sich sein Mannschaftskollege Douglas Wink im Heimspiel gegen den Bremervörder SC in der 64. Minute auf der Auswechselbank offenbar zu langweilen begann. Beim Stand von 1:2 aus Sicht der Gastgeber lief der Youngster lieber auf den A-Platz, um dort mit einigen Freunden eine Runde zu bolzen, anstatt sich auf eine eventuelle Einwechslung vorzubereiten. Es ist fraglich, ob Wink die 1:3 (1:2)-Niederlage wirklich hätte verhindern können, doch auch Tobias Paape stieß das Verhalten seines Spielers übel auf. „Es war klar, dass wir ihn dann nicht mehr einwechseln würden. So geht es einfach nicht“, erklärte der Co-Trainer und legte auch gleich eine Begründung nach, warum Wink nicht in der Startelf gestanden hatte: „Er ist momentan nicht der Fitteste.“