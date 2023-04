Windeler: „Das wird mir nicht passieren“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Clemens Windeler hört nach dieser Saison auf. © Krause

Am Sonntag steht für Helvesiek das nächste Abstiegsduell an. Vor dem spricht Clemens Windeler über den Kampf um den Klassenerhalt und die eigenen Ziele.

Helvesiek – Sechs Spieltage sind es noch in der Fußball-Kreisliga. Neun der 14 Vereine kämpfen um den Klassenerhalt. Zwei davon treffen am Sonntag um 15 Uhr aufeinander. Schlusslicht SV GW Helvesiek um Clemens Windeler empfängt den sechstplatzierten MTV Hesedorf. Auch darüber spricht der Keeper.

Glauben Sie noch an den Klassenerhalt?

Ja, da glaube ich noch dran, auch wenn wir jetzt wieder Verletzungspech haben. Durch den Sieg gegen Alfstedt haben wir den Anschluss wiederhergestellt. Zum sechsten Platz sind es nur sechs Punkte. Wenn wir gegen Hesedorf gewinnen, sind wir wieder mittendrin. Also: Abschreiben würde ich uns noch nicht. Wenn wir absteigen, wäre das auch kein Beinbruch. Das haben wir vor der Saison schon gesagt. Solange es rechnerisch möglich ist, werde ich dran glauben.

Hat der Sieg letzte Woche noch mal einen Aufschwung gegeben?

Mit Sicherheit, ein Sieg ist immer gut für die Moral. Wir haben die Spiele davor nicht unbedingt schlecht gespielt, wir haben das Tor nur eben nicht getroffen. Das ist unser größtes Manko, dass wir abhängig sind von unserem Sturm. Wenn da nicht ausreichend getroffen wird, kann unsere Abwehr das nicht immer ausgleichen, weil sie noch nicht so sattelfest ist, da das Tempo in der Kreisliga ein anderes ist als in der 1. Kreisklasse. Ich selbst mache kein Training, da muss man sich auch ein bisschen mit in die Verantwortung ziehen und zugeben, dass man nicht mehr so fit ist wie noch vor zwei, drei Jahren. Das ist leider momentan nicht anders möglich.

Aus welchen Gründen?

Wir haben ja Nachwuchs bekommen. Deshalb höre ich nach der Saison auch auf. Ich muss mich um die Familie kümmern. Eigentlich wollte ich diese Saison schon nicht mehr spielen beziehungsweise habe ich gesagt, dass ich kürzertreten will. Ein paar Spiele habe ich deshalb diese Saison bereits nicht gemacht. Außerdem werde ich jetzt 34 und da werden die Wehwehchen nicht weniger.

Was ist für Sie in den letzten Spielen noch möglich?

Man muss es ein bisschen abwarten. Wenn wir gegen Hesedorf verlieren, dann ist es schlecht. Wenn wir wenigstens ein Unentschieden oder einen Sieg holen, dann sind wir mittendrin und es ist wieder alles möglich. Man kann gegen jeden gewinnen und verlieren. Wenn bei uns ein, zwei Gegentore gefallen sind, dann bricht das Kartenhaus irgendwann zusammen.

Wäre ein Abstieg das Beste für die Mannschaft?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Die Stimmung ist gut. Einen Abstieg würde man überstehen und hätte nächstes Jahr wieder mehr Erfolgserlebnisse, aber ich bin mir sicher, wenn man die Klasse noch irgendwie hält und dann ja schon ein Jahr in der Kreisliga war, dass die nächste Saison eine ganz andere wird. Da ist man gefestigter.

Wie sehen denn ihre persönlichen Ziele über diese Saison hinaus aus?

Das muss man mal sehen. Es kann schon sein, dass ich in der Zweiten mal mitkicke oder sage, wenn das Kind wächst und alles läuft, dass ich mal wieder bei der Ersten aushelfe. Aber zu sagen, dass ich irgendwann komplett in der 1. Kreisklasse oder Kreisliga noch mal anfange, das wird mir nicht passieren. Die Wochenenden sind jetzt für die Familie da.

Und wie sieht es mit einer Trainerstelle aus?

Das ist nicht mein Ding. Höchstens als Torwarttrainer – und dann nur in Helvesiek.