Wiedersehen mit Wegner & Co.

Hurricanes-Trainer Greve warnt vor Osnabrücker Farmteam

+ Gemeinsam feierten Christian Greve und Constanze Wegner 2015 Platz drei. Foto: Freese

Scheeßel – Zwei Plätze und nur noch zwei Punkte liegen die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes hinter Play-off-Rang drei. Dieser ist also durchaus ein realistisches Ziel, findet auch Christian Greve: „Ich denke schon“, sagt der Coach. Ein Heimsieg am Samstag (18.30 Uhr, Scheeßel) gegen die Panthers Academy Osnabrück wäre da schon hilfreich, um im Tableau weiter zu klettern. Doch Greve hebt warnend den Zeigefinger und will von einem „Pflichtsieg“ nichts wissen. „Schon im Hinspiel haben wir uns nicht leichtgetan. Die Entwicklung zeigt, dass die jungen Spielerinnen bei Osnabrück immer mehr Verantwortung übernehmen.“