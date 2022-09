Wiedersehen nach 25 Jahren mit Publikumsliebling Marcel Dimbeng

Von: Matthias Freese

Marcel Dimbeng (r.) freute sich sichtlich, unter anderem Sven Sackmann wiederzutreffen. © Freese

Vor 25 Jahren spielte Marcel Dimbeng für die Herren der Hurricanes in der 1. Regionalliga. Am Wochenende war der 45-Jährige zu Besuch in der alten Heimat.

Rotenburg – Hellblaues Hemd, weinrote Krawatte, grau-blau karierter Anzug – der elegant gekleidete Herr, der da im hinteren Tribünenblock Platz nahm, fiel durch sein Outfit auf. Doch nur die Wenigsten in der gut gefüllten Pestalozzihalle kannten ihn. Dabei war Marcel Dimbeng einst der absolute Publikumsliebling, als er bei den Herren der BG ‘89 Hurricanes in der 1. Regionalliga, der damals dritthöchsten Spielklasse, von Anfang 1996 bis Frühjahr 1997 für Furore sorgte.

Inzwischen lebt der 47-Jährige in den USA, ist aktuell aber im Urlaub in Deutschland und stattete einigen alten Weggefährten einen Besuch ab. Deshalb war Dimbeng auch Zaungast beim Spiel der Hurricanes-Damen gegen die ChemCats Chemnitz. „Er war damals der Überflieger, der alles weggeblockt hat“, erinnert sich Sven Sackmann, ehemaliger Mitspieler, noch gerne an die Zeit mit Dimbeng. Beide trafen sich nun zum ersten Mal wieder. „Ich habe Sven 25 Jahre nicht gesehen“, erzählt der gebürtige Kameruner in bestem Deutsch. Da er zurzeit Freunde in Buchholz besucht, schaute Dimbeng am Freitagabend bei der Hobbygruppe der BG ‘89 in der Realschulhalle vorbei und spielte mit. Neben Sackmann waren von den früheren Mitspielern Jochen Miesner und Christoph Cordes dabei. „Ich habe zehn Jahre lang keinen Basketball gespielt. Es war schon echt hart, mein ganzer Körper tut weh“, so Dimbeng.

Marcel Dimbeng im Trikot der BG ‘89. © Archiv

In Sachen Basketball war er ein echter Globetrotter mit einer interessanten und beeindruckenden Vita. In seiner Anfangszeit war er für einige Jahre als Profi in Beirut im Libanon aktiv. Über den TSV Hittfeld stieß er im Januar 1996 zur BG ‘89 Rotenburg/Scheeßel und verhalf dem Club zum Klassenerhalt. „Seine Sprungkraft war phänomenal. Wegen Marcel sind bestimmt 50 bis 100 Leute mehr in die Theodor-Heuss-Halle gekommen“, erzählt Christoph Treblin, der langjährige Abteilungsleiter aus Scheeßel. Zusammen mit Ron Hamelberg und Jochen Miesner bildete Dimbeng das Center-Dreigestirn. „Und er war der erste Spieler bei uns, der für Basketball Geld verdient hat“, weiß Utz Bührmann, Vorstand Finanzen bei den Hurricanes. „Ich habe im alten Polizeihaus in der Verdener Straße gewohnt“, erinnert sich Dimbeng. Sein Förderer Christo Kachar aus Buchholz wurde in der Saison 1996/1997 Trainer der Hurricanes – erneut schaffte das Team den Verbleib in der 1. Regionalliga.

1996/1997 spielte die BG ‘89 in der 1. Regionalliga. Mit dazu gehörten (stehend, v.l.) Timm Deinas, Nico Grundmann, Ron Hamelberg, Marcel Dimbeng, Jochen Miesner und Trainer Christo Kachar sowie (kniend, v.l.) Philipp Lankenau, Daniel Meyer, Lasse Mertins, Sven Sackmann und Christoph Cordes. © Archiv

Und Dimbeng gelang der Sprung in die Staaten. „Ich habe ein Stipendium für das College St. Francis in New York bekommen.“ Nach vier Jahren hatte er seinen Bachelor in der Tasche. Anschließend war er als Profi noch ein Jahr in Russland und in Frankreich, ehe er in den Staaten sein Masterstudium hinterherschob. Inzwischen arbeitet Dimbeng in New York, wohnt in Downtown Brooklyn und hat eine 15-jährige Tochter. „Sie spielt aber kein Basketball, sondern Tennis“, verrät der einstige Publikumsmagnet der BG ‘89.