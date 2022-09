Wie das Trainer-Duo Sell und Kesselring das Oberliga Derby erlebt hat

Glückwunsch nach dem Spiel: Maximilian Sell (Zweiter von links) gratuliert Tim Kesselring zum Sieg.

Als Trainer sind Maximilian Sell und Tim Kesselring gemeinsam aktiv. In der Oberliga sind die beiden als Spieler hingegen Rivalen. Im Derby trafen sie nun aufeinander.

Rotenburg – Tim Kesselring nahm einen großen Schluck aus dem Weizenbierglas. „Das schmeckt nach Derbysieg“, meinte der Rückraumspieler des TuS Rotenburg. Neben ihm stand Maximilian Sell – eigentlich sein Trainer-Kompagnon bei der Handball-A-Jugend des JH Wümme. In diesem Fall war der Kumpel aber der Rivale, denn zuvor hatten beide in der Handball-Oberliga das Derby absolviert: Kesselring für den mit 30:28 (13:17) siegreichen TuS Rotenburg, Sell für den Aufsteiger TV Oyten. „Ungewöhnlich“, fand der Unterlegene die Konstellation. „Aber ich hab‘s trotz der Niederlage genossen vor den Fans.“

Auf der Tribüne saßen unter den rund 350 Fans auch „ihre Jungs“, die A-Jugendspieler des JH Wümme. „Ich habe ihnen vorher gesagt: Wenn sie für Oyten jubeln, spielen sie am nächsten Tag nicht. Außer für Max, da dürfen sie jubeln“, erzählte Kesselring gut gelaunt. Nun, am Ende lagen sich die Rotenburger in den Armen, während die Gäste rätselten, wie sie dieses Spiel nach einer Fünf-Tore-Führung noch aus den Händen geben konnten. „Es ist schon ein blödes Gefühl. Du kommst nach Hause und hast auch den Anspruch, dort zu gewinnen. Wir haben als Team geil zusammengehalten. Aber es ist schon bitter, weil zwei Minuten vor Schluss noch alles drin war. Das tut noch mehr weh“, gestand Sell, der das Handballspielen in Rotenburg lernte, noch bis zur B-Jugend dort als Leistungsträger agierte und in der Saison 2017/2018 sogar ab und zu in der A-Jugend mit ran durfte – übrigens zusammen mit dem drei Jahre älteren Tim Kesselring. Dann aber wechselte er zum TV Oyten und spielt dort mittlerweile im fünften Jahr.

Es tropft in der Pestalozzihalle Und ewig grüßt das Murmeltier ... Sobald der große Regen kommt, zittern die Sportler in der Pestalozzihalle. Das Derby der Handball-Oberliga hätte durchaus kurzfristig abgesagt werden können, weil es vom undichten Dach aufs Spielfeld tropfte. Bereits beim Warmwerfen stand vor der Seitenauslinie ein Eimer als Auffangbehälter auf dem Feld. Während des Spiels kniete Daniel Jäger aus der Handballabteilung permanent neben der Stelle, um mit einem Handtuch immer wieder zu wischen und eine Unfallgefahr zu vermeiden. Am Samstag drang der Regen dann an mehreren Stellen durch die Decke – das Spiel der A-Jugend wurde abgebrochen, das der zweiten Herren abgesagt. maf

Zum direkten Aufeinandertreffen des „traumhaften Trainerteams“ (so Kesselring) kam es beim Derby übrigens nicht, obwohl beide in der Rückraummitte beheimatet sind. „In der Abwehr spielen wir aber auf verschiedenen Positionen“, erklärte Sell. „Außerdem war einer von uns immer auf der Bank.“ In der Tat: Als Kesselring im Laufe der ersten Halbzeit kam, erhielt Sell noch keine Einsatzzeit. Als dieser dann im zweiten Durchgang für einige Minuten Noah Dreyer ersetzte (und traf), war der Rotenburger wiederum draußen, um später erneut reinzukommen und sogar den letzten Treffer der Partie (seinen dritten) zum 30:28 quasi mit dem Abpfiff zu erzielen.

„Es war echt ein Kampf. Ich habe noch nie im Leben ein schönes Derby gesehen. Derbys sind immer eklig“, kommentierte Kesselring den Erfolg. Sell wiederum hofft auf eine Revanche: „Es gibt ja noch ein Rückspiel“, dachte er bereits an die Partie in Oyten am 5. Februar. Dann auch mit Backe.

Sell am Samstag schon wieder im Einsatz

Bis dahin werden sie noch einige Spiele zusammen erleben – als Trainer der A-Jugend. Eigentlich wäre es schon keine 20 Stunden nach dem Derby wieder soweit gewesen. Wieder in der Pestalozzihalle. Doch Kesselring coachte am Samstag allein – bis zum Abbruch, da es von der Decke tropfte. Sell fehlte. „Er spielt für Oytens Zweite und holt sich Spielpraxis“, klärte der Kollege auf. Doch zehn Sell-Tore verhinderten die 23:43-Niederlage in der Landesliga bei der SG Achim/Baden II auch nicht.