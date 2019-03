Werna liest seinem Team die Leviten

Patrick Werna (am Ball) agierte in einer Dreierkette und schaltete sich öfter nach vorne ein, sodass auch Scheeßels Offensivmann Jannis Winter defensiv gefordert war. Foto: nil

Scheeßel - Von Nicolas Tréboute. Patrick Werna gilt eigentlich als ein ruhiger Vertreter seiner Zunft. Doch nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden – dem dritten in Folge – seines Rotenburger SV II im Fußball-Kreisligaderby beim SV Rot-Weiß Scheeßel platzte dem Spielertrainer die Hutschnur. „Das ist eine Niederlage! Die anderen wollten hier nicht mal gewinnen! Wir müssen uns langsam echt hinterfragen!“, donnerte er seiner Mannschaft direkt nach dem Abpfiff entgegen. Und zwar in einer Lautstärke, die auf der kompletten Scheeßeler Sportanlage zu vernehmen war.

Auch mit dem Auftreten seines Torhüters Rüdiger Greve, der sich in einigen verbalen Scharmützeln mit gegnerischen Spielern sowie dem Unparteiischen Thomas Kück (TSV Basdahl-Volkmarst) verstrickte, war der Übungsleiter nicht zufrieden. „Er sollte in den richtigen Momenten einfach mal den Mund zumachen“, urteilte er. Rotenburgs Keeper hatte sich vor allem über die Eckballentscheidung vor dem Scheeßeler Ausgleich geärgert, als er versucht hatte, das Leder im Spiel zu halten. Dies war ihm erstens nicht gelungen, zweitens hatte der Schiedsrichter eine Ballberührung Greves ausgemacht. Den folgenden Standard brachte Jannis Winter herein, und plötzlich lag der Ball vor den Füßen des aufgerückten Innenverteidigers Mike Sprenger, der mit einem platzierten Linksschuss den Ausgleich erzielte (28.). Jan Loos wäre nur wenige Sekunden später beinahe der Doppelschlag gelungen, doch seinen Versuch parierte Greve stark (29.).

Die Gastgeber waren von Beginn an gut im Spiel gewesen und hatten es geschafft, der RSV-Zweiten durch resolute Zweikampfführung den Schneid abzukaufen. Umso überraschender war es, dass die Wümme-Elf durch den ersten gelungenen Angriff in Führung gegangen war: Borreir Nasir legte mustergültig zurück auf Christopher Kiel und der netzte unbedrängt zur Rotenburger Führung ein (17.). Doch erst gegen Ende der ersten Hälfte begannen die Gäste, dominanter aufzutreten. Nach einer feinen Einzelleistung von Kiel, der das Leder mit Dampf in die Mitte brachte, kam Landesliga-Leihgabe Jelle Röben aus spitzem Winkel zum Abschluss, scheiterte jedoch an Schlussmann Sebastian Bretzke (43.).

In Halbzeit zwei schnürte das Werna-Team den Abstiegskandidaten rigoros ein, Scheeßel schlug die Bälle nur noch hinten raus. Der äußerst aktive Nasir vergab jedoch die beste Chance, als er mit vollem Risiko an der Latte scheiterte (70.). Ein Tor von der anderen Verstärkung aus der ersten Mannschaft, Yannik Malende, wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt (86.). Es blieb beim Remis. Scheeßels Coach Normand Wendland konnte damit gut leben. „Das war eine starke kämpferische Leistung von meiner Mannschaft. Ich glaube, Mirko Lohmann hat auf seiner Seite gefühlt 80 Prozent der Zweikämpfe gewonnen.“