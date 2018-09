Werna und Iscan entscheiden Derby

Rotenburg - Von Matthias Freese. Über die Ausführung des Freistoßes musste selbst Norman Wendland lachen. „Das fand ich schon ein bisschen frech“, amüsierte sich der Coach des SV Rot-Weiß Scheeßel, nachdem Jewgenij Teichreb vom Rotenburger SV II mit der letzten Aktion des Spiels den Ball nicht Richtung Gäste-Tor knallte, sondern lieber zu Michel Müller weiterpasste und dieser die Eckfahne ansteuerte. Dabei hatte der Gastgeber im Duell der Fußball-Kreisliga dieses Zeitspiel gar nicht nötig. Er führte und brachte das 2:0 (1:0) im Derby auch über die Zeit.

Während Scheeßel dadurch auf Platz neun zurückfiel, kletterte die Wümme-Elf auf Rang drei hoch. „Jetzt sind wir oben mit dran – damit hatte doch keiner gerechnet“, stellte Rotenburgs Spielertrainer Christoph Drewes nach dem vierten Sieg in Folge und vor dem Stadtderby am Sonntag beim punktgleichen Tabellenzweiten SG Unterstedt fest.

Mit Michel Müller, Mathis Wulff und dem eingewechselten Atilla Iscan hatte Drewes zwar wieder drei Leihgaben aus der Ersten dabei. „Aber das würde jeder andere doch auch so machen, wenn er die Möglichkeiten hätte“, wollte Wendland das Argument nicht als Ausrede für die Niederlage nutzen. Eher lag es da schon an seiner dünnen Personaldecke. Vor allem die Studenten Florian Klee und Wynton Kube wurden schmerzlich vermisst. „Mir fehlen einfach die Alternativen“, bestätigte der Coach.

So ging die meiste Scheeßeler Gefahr denn auch von Yunes Parvizi aus. Immer wieder wurde der Iraner in der Spitze gesucht, dabei auch mitunter nicht ganz fair gestoppt. Auch die beste Chance besaß der 22-Jährige, als er RSV-Keeper Rüdiger Greve per Freistoß zur Faustabwehr zwang (70.). Insgesamt stand die Abwehr aber sicher. „Wir haben wenig zugelassen“, meinte Drewes, der mit Lasse Müller die Innenverteidigung bildete. „Lasse hat ein super Stellungsspiel.“

An seiner Defensive hatte auch Pendant Wendland nichts zu mäkeln, Matthias Miesner und Jonas Teifel (spielte trotz lädierte Rippe) hatten mit Abstrichen meist alles im Griff. In der 24. Minute war die Scheeßeler Defensive jedoch nicht eng genug am Mann. So legte Alexander Klaue eine Flanke von Wulff im Sechzehner clever für Patrick Werna ab – und der schlenzte den Ball gekonnt ins Netz (24.). Klaue legte von seiner rechten Seite auch noch aussichtsreich für Hauke Riebesehl auf (36.) und holte sich neben der einen oder anderen klaren Ansage während des Spiels auch ein Lob hinterher ab: „Er hat seine Sache super gemacht“, beurteilte Drewes den „Wanderer“ zwischen zweiter und dritter Mannschaft.

Für die Vorentscheidung sorgte Atilla Iscan, der seinen Erste-Herren-Coach Tim Ebersbach zur Halbzeit als Stürmer ablöste, damit dieser die Landesliga-Elf vorbereiten konnte. Einen Pass von Teichreb lupfte er über Keeper Sebastian Bretzke hinweg ins Netz – 2:0 (57.). RSV-Torwart Greve schien jedoch die Spannung zu vermissen. Unnötig foulte er in der Nachspielzeit Jannis Winter, machte sich anschließend beim Strafstoß von Christoph Meyer jedoch lang und parierte (90.+1).