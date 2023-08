Werna fordert, „deutlich effizienter“ zu werden

+ © Denkmann Der Fokus liegt auf der Trainer-Aufgabe: Patrick Werna gibt vorrangig bei der Ersten der SG Unterstedt die Kommandos und hilft als Spieler bei der Zweiten nur vereinzelt aus. © Denkmann

Am Freitag startet Unterstedt in die Bezirksliga. Vor dem Auftakt stellt sich Patrick Werna den Fragen zur Vorbereitung, den Ausfällen und der neuen Liga.

Unterstedt – Nach der durchwachsenen Vorbereitung sowie der Bezirkspokalniederlage beim TV Sottrum steht für die SG Unterstedt am Freitag (19 Uhr) der Auftakt in der Fußball-Bezirksliga an. Vor dem Heimspiel gegen Landesliga-Absteiger FC Hambergen spricht Trainer Patrick Werna über die vergangenen Wochen, woran es noch hakt und was bereits gut läuft.

Herr Werna, Sie sind als Neuzugang der Zweiten vorgestellt worden. Sind Sie in erster Linie Spieler der Zweiten oder Trainer der Ersten?

Ich bin ganz klar Trainer der Ersten. Ich wollte eigentlich gar nicht groß als Neuzugang der Zweiten vorgestellt werden, weil ich überhaupt nicht regelmäßig da bin. Es ist nicht geplant, dass ich fester Bestandteil des Kaders werde. Auch wenn es mir wirklich Spaß macht mit den Jungs, im Kader steckt auch so genug Qualität und die Zeit habe ich einfach nicht. Sie sind ja genug und sind nicht auf irgendjemanden angewiesen. Ich helfe aber gerne so gut es geht aus.

Kommen wir mal zur Ersten: Sie haben zum Vorbereitungsstart mit dem Siegen da weitergemacht, wo Sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Hatten Sie da schon ein gutes Gefühl für die anstehenden Aufgaben?

Man muss die Vorbereitung zweigeteilt sehen. Der erste Teil war der, in dem wir auf die Mannschaften getroffen sind, die tiefer spielen als wir. Dementsprechend war es nicht so vielsagend für die Bezirksliga-Saison, aber um die Neuzugänge zu integrieren und in die Spielabläufe, die wir letztes Jahr hatten, wieder reinzukommen, war das gut. Soweit hatten wir auch ein gutes Gefühl. Mit dem Pokalspiel in Sottrum hatten wir dann ein komplett anderes Niveau und eine andere Herangehensweise des Gegners als wir bisher gewohnt waren. In den Spielen danach gegen den TSV Bassen, der für mich kein Kreisligist ist und Jahre lang Bezirksliga gespielt hat, und Schneverdingen sahen die Ergebnisse dann auch direkt anders aus. Die drei Spiele haben uns sehr viel gebracht. Wir haben da deutlich größere Schritte gemacht als in den Partien beim Concordia-Cup, ohne die abwerten zu wollen. Du lernst einfach mehr dazu, wenn der Gegner das Niveau hat, das uns in der Saison erwartet. Deshalb haben wir den Plan bewusst so gelegt. Das ist ein Gewöhnungsprozess, der normal ist. Das kann jetzt noch zwei, drei Spiele dauern, aber wir müssen schnell reinkommen. Die Punkte zählen schließlich von Beginn an.

Pesch ist beim Auftakt eine Option Ein Abstieg bringt meist einige Veränderungen im Kader mit sich. Das bekam Fußball-Bezirksligist FC Hambergen nach dem Ausscheiden aus der Landesliga zu spüren. Allein rund eine Handvoll Spieler wechselten vom Bezirksliga-Meister FC Worpswede zum kommenden Gegner der SG Unterstedt. Bei der Mannschaft von Patrick Werna und Fabian Knappik hingegen änderte sich im Team nach dem Aufstieg aus der Kreisliga kaum etwas. Zwei Neuzugänge und ein Abgang meldet der Verein vor dem Ligaauftakt am Freitag (19 Uhr) auf eigener Anlage. Den werden Leon Linke (Auslandsurlaub), Tim Genkel und der verletzte Jan Friesen verpassen. Hinter Yannik Malende steht noch ein Fragezeichen. Dafür ist Wolfgang Pesch dabei. „Das ist positiv, weil er uns eine Option in der Offensive gibt“, meint Werna, der selbst nicht vor Ort ist, sondern auf einer Hochzeit weilt. hd

Wie waren die Reaktionen des Teams nach den Niederlagen – speziell nach der im Pokal?

Eigentlich positiv, weil es war ja nur eine halbe Stunde, in der wir nicht wettbewerbsfähig waren. Danach war es schon ein anderes Bild. Uns war klar, dass Sottrum eine gute Truppe ist und es nicht einfach wird. Wenn man aufsteigt, muss man solche Phasen einkalkulieren.

Was nehmen Sie aus den letzten drei Spielen mit?

Dass die Bezirksliga ein ganz anderes Niveau ist, was das Tempo, was die Physis, was die Cleverness betrifft. Aber auch, dass wir das im Tank haben. Das müssen wir dann aber auch konstant über 90 Minuten abrufen.

Was läuft schon gut?

Es läuft gut, dass wir den Fußball, den wir letztes Jahr gespielt haben, weiter umsetzen können. Natürlich haben wir an ein, zwei Rädchen drehen müssen. Aber die haben wir gefunden und sind sie angegangen.

Woran hakt es noch?

Wir haben einige, die auf dem Niveau sofort spielen können, aber auch einige, die sich an das neue Niveau erst gewöhnen müssen. Das ist im Moment noch das Problem. Deshalb arbeiten wir daran, dass der gesamte Kader dieses Level erreicht.

Einige der Spieler, die bereits höherklassige Erfahrungen haben, fallen verletzungsbedingt aus – gerade in der Offensive. Sind die Ausfälle zu kompensieren?

Das ist schwer auf jeden Fall. Das merkt man ja an der Torausbeute. In Sottrum hätte es trotz schlechter erster Halbzeit gut und gerne 2:3 stehen können, wenn wir unsere Chancen nutzen. Die Effizienz ist auch so ein Thema. Sottrum macht aus drei, vier Möglichkeiten drei Tore und wir einfach nicht. Wir müssen also deutlich effizienter werden, weil wir in der Bezirksliga nicht so viele Chancen bekommen werden wie noch in der Kreisliga.

In Hambergen kommt direkt ein Landesliga-Absteiger nach Unterstedt. Wie gehen Sie in so ein Spiel rein?

Als Aufsteiger ist es egal, gegen wen du antrittst. Mit Ausnahme der Spiele gegen die Mitaufsteiger sind wir nicht der Favorit. Dieses Spiel ist vielleicht noch mal besonders, weil es ein Landesliga-Absteiger ist. Die wissen sehr, sehr wenig über uns und wir nicht ganz so viel über die. Es ist also schwer einzuschätzen. Wir werden aber versuchen, für eine Überraschung zu sorgen, dagegenhalten und schauen, auf welchem Stand wir sind.