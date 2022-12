Wenn Wendt kommt, gibt es für die Schiedsrichter Noten

Von: Matthias Freese

Auf dem Weg zu seinem Platz: Axel Wendt (l.) hat im Ahe-Stadion stets seinen Campingstuhl dabei. © Freese

Unter Beobachtung! Die Leistung der Referees wird regelmäßig überprüft. Axel Wendt (Basdahl/Kreis Rotenburg) ist Oberliga-Schiedsrichterbeobachter.

Rotenburg – Den faltbaren Campingstuhl hat Axel Wendt stets dabei, wenn er das Ahe-Stadion in Rotenburg betritt. Der 59-Jährige überquert dann den Rasen, baut sein Sitzmöbel mit wenigen Handgriffen in der Nische zwischen den Auswechselbänken auf und nimmt fortan vor allem den Referee mit seinen Assistenten ins Visier. Der Basdahler ist von mehr als 50 Schiedsrichterbeobachtern des Niedersächsischen Fußballverbandes der einzige aus dem Kreis Rotenburg.

„In Rotenburg ist es ganz angenehm, zwischen den Bänken zu sitzen, das habe ich mir von meinem Kollegen aus Delmenhorst abgeguckt. Aber eigentlich bin ich lieber der Tribünensitzer“, verrät Wendt, der selbst lange Jahre hochklassig gepfiffen hat und inzwischen im elften Jahr in dieser Funktion unterwegs ist. Weil er im Bezirk ebenfalls diesen Job ausübt, kommt er „so auf 15 bis 20 Beobachtungen“ pro Jahr. In der Oberliga gehören neben Rotenburg die Stadien in Heeslingen, Ahlerstedt und Oldenburg zu seinen Einsatzorten. „Letztes Jahr war ich auch bei Kickers Emden, ein besonderes Pflaster“, erzählt Wendt beeindruckt von der Atmosphäre.

Meist ist er 45 Minuten vor Spielbeginn vor Ort, um noch vor dem Warmmachen das leitende Gespann in der Kabine aufzusuchen. Längst sind die Beobachter nicht mehr in geheimer Mission unterwegs. „Die Schiedsrichter wissen vorher, wer kommt. Ich habe es zu meiner Zeit auch noch erlebt, wo sich Beobachter anonym mit Sonnenbrille hinterm Baum versteckt haben“, erzählt Wendt und schmunzelt. Dass es den einen oder anderen Referee gebe, der bei seinem Erscheinen nervöser agiere, komme eher selten vor. „Normal darf es nicht sein. Die stehen ja ständig unter Beobachtung, sechs- bis achtmal in der Saison“, sagt Wendt. Auf Bezirksebene ist wiederum jeder Schiedsrichter viermal pro Saison dran.

Während des Spiels wird‘s dann, nun ja, ein wenig pingelig. „Von der ersten bis zur letzten Minute zähle ich jedes Foul, jeden Fahnenzeig der Assistenten, jede Ermahnung. Schwerpunktmäßig geht es aber um anerkannte und aberkannte Tore, Strafstoß ja oder nein und schwerwiegende Entscheidungen wie Rote Karte ja oder nein. Das sind die Dinge, wo sie richtig oder falsch liegen und punkten können. Ist eine Ecke oder ein Freistoß falsch, wird das einem lange nicht so sehr angekreidet, das führt nicht zum gravierenden Punktabzug“, erklärt Wendt.

Seit dieser Saison gibt es einen neuen Bewertungsbogen. Die Ausgangslage sind 240 Punkte, im Schulnotensystem werden einzelne Aspekte bewertet, der Referee kann Abzüge bekommen oder Aufwertungen. „Die höchste Bewertung, die ich gesehen habe, waren 257 Punkte, die niedrigste lag bei 227. Die meisten bewegen sich im Bereich von 240 bis 246“, verdeutlicht Wendt. Zuletzt hatte er Tom-Leon Bender (Heidmühler FC) im Spiel des Rotenburger SV gegen den HSC Hannover beobachtet – „er ist nach Abzug von zwei, drei Einzelszenen und durch sein gutes Auftreten bei 248 gelandet. Was ganz wichtig ist: Bender gibt ein gutes äußeres Erscheinungsbild ab und hat sich mit seinen 21 Jahren deutlich weiterentwickelt“, lobt der Beobachter. Trotz einer umstrittenen Abseitsentscheidung gegen den RSV stimmt auch Rotenburgs Trainer Tim Ebersbach diesem Urteil zu und sagt: „Von seiner ganzen Art fand ich ihn echt gut.“

Während des Spiels macht sich Axel Wendt so einige Notizen für seine spätere Bewertung des Schiedsrichters. © -

Nach dem Spiel lässt Wendt dem Gespann Zeit, um erst mal runterzukommen. „Ich gehe meist eine Viertelstunde nach dem Schlusspfiff in die Kabine, dann gibt es ungefähr eine halbe Stunde ein Feedback und wir gehen in die Analyse“, erklärt er das weitere Vorgehen. Bei kritischen Szenen nutzt er auch durchaus zur Verfügung stehende Videoaufnahmen wie die Übertragung bei Sporttotal.tv. „Es gibt hin und wieder Dinge, wo wir auseinanderfahren und es erst klären müssen, bevor es zu einer Bewertung kommt, dann telefoniert man auch noch mal am nächsten Morgen. Die Bilder sind nicht immer 100-prozentig klar, aber manchmal helfen sie“, findet Wendt, der hauptberuflich in Selsingen als Zweigstellenleiter der Lebenshilfe Bremervörde/Zeven tätig ist.

Grundsätzlich gilt auch für ihn der alte Spruch: „Ein Schiedsrichter, der nicht auffällt, kann nicht so schlecht gewesen sein.“ Dennoch hängt ein Auf- und Abstieg bei den Unparteiischen nicht allein von der Bewertung ab. Wendt verweist auf den „Jugendwahn“ und weiß: „Die sind alle zwischen 20 und 25, weil sie mit 23 in der A- oder B-Jugend-Bundesliga sein müssen, um über diesen Weg in die 3. oder 4. Liga zu kommen.“ Einer wie Benjamin Buth (Nikolausberger SC), der den RSV gegen Arminia Hannover vor einigen Wochen unter Wendts Beobachtung gepfiffen hat, sei mit seinen 35 Jahren eine absolute Ausnahme. „Leider ist es so, dass du bei einem 28- oder 30-jährigen Schiedsrichter in der Oberliga nicht dran zu glauben brauchst, dass du den einmal in der 3. Liga siehst.“

Ehe Wendt seine endgültige Bewertung digital ins „DFBnet“ eingibt, lässt er grundsätzlich eine Nacht vergehen. Beschwerden habe er bisher noch nie gehört. „Aber es ist schon so, dass es selbstkritische Schiedsrichter gibt, die mir sagen, dass sie sich bei der einen oder anderen Entscheidung nicht wohlgefühlt haben. Viele Schiedsrichter sind rhetorisch aber auch so gut geschult, dass sie schon versuchen, den Beobachter in ihre Richtung zu ziehen – giftiges Spiel, schwer zu leiten oder schwierige Platzverhältnisse kommen dann als Argumente“, berichtet Wendt, der jährlich an der Fortbildung der Beobachter in Barsinghausen teilnimmt und im Schiedsrichterausschuss des Bezirks unter anderem für die Talentförderung zuständig ist. Einen Tipp hat er deshalb auch noch für die jungen Kollegen: „Ein Schiedsrichter, der auch taktisch klug entscheidet, hat ein leichteres Spiel.“