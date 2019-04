Weniger Kilos, mehr Gewicht

Bothel - Von Nicolas Tréboute. „Von seinen fußballerischen Fähigkeiten war ich immer überzeugt“, stellt Christoph Meinke klar. Dass der Spielertrainer des TuS Bothel auf seinen Stürmer Frenk Günter, dem Matchwinner des Wochenendes, in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga dennoch zumeist in der Anfangsformation verzichtete, hatte andere Gründe. „Ich war mit seiner Athletik nicht so zufrieden“, erklärt Meinke.

Und auch Günter gesteht, dass er Probleme hatte, nach seinem im Februar 2018 erlittenen Muskelriss im Oberschenkel wieder in die Spur zu finden. „Ich hatte großen Rückstand“, sagt er. Dadurch, dass ein regelmäßiges Training über knapp vier Monate nicht mehr möglich war, legte er einige Kilos zu. „Das hat vielleicht auch an meiner ausgewogenen Ernährung gelegen“, erklärt der Fast-Food-Liebhaber augenzwinkernd. Doch dieses Defizit hat der 21-Jährige inzwischen behoben, und damit an Gewicht im Botheler Spiel gewonnen. Nicht umsonst stand der Offensivmann zuletzt viermal in Folge in der Startelf. „Mein Fitnesszustand ist derzeit in Ordnung, aber es ist nicht meine größte Stärke“, teilt er reflektiert mit.

Dennoch spulte er beim 1:0-Auswärtssieg gegen den direkten Konkurrenten SV Lilienthal-Falkenberg ein enormes Pensum ab und nutzte seine körperliche Präsenz, um sich in der zweikampfbetonten Partie zu behaupten. „Er war sehr agil und hat defensiv gut mitgearbeitet“, lobt Meinke. Und nicht nur das: Mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern zum 1:0 wurde er auch noch zum Mann des Spiels und hält damit den Botheler Glauben an den Klassenerhalt bei vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer am Leben. „Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gewonnen haben. Es ist auf jeden Fall mal schön, nicht mit einer 0:5-Klatsche im Gepäck eine Stunde nach Hause fahren zu müssen“, kommentierte Günter den ersten Dreier seit Anfang Dezember.

Er selbst war am Wochenende aufgrund einiger kurzfristiger Ausfälle auf der Zehnerposition aufgelaufen, was zumindest in dieser Spielzeit eine Premiere für den etatmäßigen Angreifer darstellte – und sich vielleicht dennoch als eine Dauerlösung etablieren könnte, sollte er so weitermachen. „Am liebsten spiele ich als hängende Spitze“, gibt der Youngster schon einmal ein Bewerbungsschreiben an seinen Coach ab. Positiv gestimmt ist der Auszubildende der Volksbank Visselhövede außerdem, wenn er an die verbleibenden neun Saisonspiele denkt. „Unsere Mentalität spricht für uns. Die Trainingsintensität ist ganz anders als im letzten Jahr. Da ist richtig Feuer drin“, vergleicht er. Und eines ist klar: Günter wird alles dafür tun, um mit seinem Verein das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. „Niemals aufgeben“, gibt er schließlich auf der Volksbank-Homepage als sein Mantra an.