Wendlands Plan geht auf

Scheeßel - Von Tobias Woelki. Der SV Rot-Weiß Scheeßel hatte sich vor dem Lokalderby in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd ein Ziel gesetzt: „Wir wollten den Tabellenführer ärgern“, sagt Coach Norman Wendland. Und mit dem 1:0 (0:0)-Heimsieg über den TV Stemmen ist genau das seinem Team gelungen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und ich wusste, dass die Tagesform die Partie entscheiden würde“, erzählte Wendland, der nach dem Abpfiff jede Menge Lob für seine Mannschaft übrig hatte. „Die Einstellung war heute super. Wir haben griffiger gespielt.“

Um die drei Punkte in Scheeßel zu behalten, hat sich Wendland etwas einfallen lassen. „Wir sind extra etwas defensiver angefangen, um das starke Stemmer Mittelfeld auszuschalten. Wir sind aggressiv in die Zweikämpfe gegangen“, offenbarte er seinen Plan. „Natürlich wollten wir gerade im Derby punkten. Spielerische Qualität haben beide Teams“, erklärte der Coach. Doch diese wusste Scheeßel im spannenden Derby besser einzusetzen. So hätte Ali Kara bereits nach drei Minuten das 1:0 erzielen können. Seinen Schuss parierte jedoch der Gäste-Schlussmann Helge Witt. Aber auch Stemmen hatte gute Chancen, unter anderem als Martin Illinger Maß nahm und aus 22 Metern draufhielt. Doch Scheeßels Keeper Sebastian Bretzke wehrte den Schuss mit der Faust ab.

Nach der Pause kam Stemmen wacher zurück auf den Platz. Die Gäste wussten ihre Möglichkeiten allerdings nicht zu nutzen. Als sich alle mit einem torlosen Unentschieden angefreundet hatten, spielte der Scheeßeler Falko Teifel jedoch den entscheidenden Pass in die Spitze. Dort lauerte Ali Kara und lupfte den Ball ins Netz zum 1:0 (89.). Die Gäste gaben aber nicht auf und hätten durch Martin Illinger das Remis erzielen können. Doch köpfte er in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ball am Tor vorbei. „Unterm Strich ist der Sieg für Scheeßel glücklich. Dass Scheeßel keine Laufkundschaft ist, wissen wir ja“, sagte Stemmens Coach Heiko Meyer.