Weil sie es können

TV Sottrum richtet zum vierten Mal den Deutschlandpokal im Prellball aus

+ Der Prellball steht Mitte Juni in Sottrum im Mittelpunkt. Dann trifft sich die Jugend zum Deutschlandpokal. Fotos: Freese

Sottrum - Von Matthias Freese. Zum vierten Mal nach 1989, 2008 und 2015 richtet der TV Sottrum in diesem Jahr den Deutschlandpokal der Prellballjugend aus. „Das ist eine Mörderarbeit, aber wir machen es gerne“, betont Volker Heinze, Prellball-Boss des Gastgebers. Am 15. und 16. Juni (jeweils ab 9.00 Uhr) kämpfen neun Landesturnverbände mit ihren Auswahlteams im Wilhelm-Schröder-Sportzentrum um den Titel. Die rund 270 Sportler reisen bereits tags zuvor mit ihren Trainern an.