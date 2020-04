Weichen für Abbruch gestellt

Rotenburg – Niedersachsens Fußballer befinden sich weiter in der Warteschleife. Dass ihre aktuelle Saison fortgeführt wird, erscheint nach dem klaren Votum der Vereine immer unwahrscheinlicher. Rotenburgs Kreisvorsitzender Uwe Schradick betonte gegenüber der Bremervörder Zeitung, dass von Verbandsseite nun „alles auf Abbruch gestellt“ sei und meinte: „Wir wollen jetzt Klarheit.“ Wie ein Saisonabbruch aber vonstattengehen wird – dafür gibt es nach der Online-Vorstandssitzung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) am Dienstagabend noch keine Klarheit. Immerhin jedoch einen Fahrplan. Und der geht bis zum 11. Mai. Bis dahin sollen die Vereinsmeinungen gebündelt und zu konkreten Vorschlägen zusammenzugefasst werden, teilte der NFV mit.

„Vor dem Hintergrund, dass Bund und Länder am 6. Mai über mögliche Lockerungen der corona-bedingten Einschränkungen entscheiden, werden die Vorschläge dann in einem weiteren Schritt bewertet, um sodann im Verbandsvorstand die weitere Vorgehensweise spätestens am 11. Mai festzulegen“, erklärt der NFV. Der Verband scheint sich inzwischen von seinem Vorschlag einer Fortsetzung verabschiedet zu haben. „Dieses Votum respektieren wir natürlich. Die Vielzahl der unterschiedlichsten Rückkopplungen zeigt aber auch, dass wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen müssen, weil immer noch ein nicht unerheblicher Informationsbedarf besteht“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath. Jedem müsse klar sein, dass Abbruch nicht gleich Abbruch sei und dass es unterschiedliche rechtlich mögliche Szenarien gebe.

Der Verbandsvorstand einigte sich zudem darauf, parallel in die Planung eines außerordentlichen Verbandstages einzusteigen, weil dieser laut NFV erforderlich ist, um eines der möglichen Abbruchszenarien zur Umsetzung zu bringen. Die Satzung sehe für die Einberufung eine Frist von zehn Wochen vor. Distelrath: „Wir wollen zu einer Entscheidung nicht erst Mitte Juli kommen. Deshalb werden wir rechtlich prüfen, inwieweit sich eine verkürzte Ladungs- und Antragsfrist umsetzen lässt.“

Trotzdem erntet der Verband vor allem in den Sozialen Medien weiter Kritik. Auf seiner Facebook-Seite wird ihm unter anderen „Inkompetenz“ vorgeworfen. Ein weiterer User schreibt: „Dieses ständige Hinauszögern schadet am meisten den (kleinen) Vereinen. Eine klare Ansage ist genau das, was sich viele wünschen.“ Und wieder ein anderer meint: „Der NFV leidet eindeutig unter Aufschieberitis.“ Das wiederum hängt auch damit zusammen, dass andere Landesverbände handlungsschneller sind. So hat diese Woche zum Beispiel in Schleswig-Holstein das Präsidium ohne außerordentlichen Verbandstag beschlossen, die Saison abzubrechen. maf