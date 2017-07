Weber: „Von der Stadt ist keine Absage erfolgt“

Rotenburg - Die Diskussion um die Verlegung des Trainingslagers von West Ham United beschäftigt Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD). In einer Mail an die Redaktion kritisiert der Politiker unsere Berichterstattung aus der Sonnabend-Ausgabe und schreibt uns Folgendes:

„Die Stadt Rotenburg hat ein Trainingslager von West Ham United in Rotenburg nicht abgesagt. West Ham United hat bei uns über den Wachtelhof anfragen lassen, ob sie auf unserer Sportanlage in der Ahe ein einwöchiges Trainingslager Ende Juli 2017 durchführen dürfen. Dieses haben wir im zuständigen Amt mit dem Platzwart deshalb besonders kritisch erörtert, weil wir vorher schon dem Hamburger SV zu einem Trainingslager für Anfang Juli 2017 eine Zusage erteilt hatten, obwohl in der Ferienzeit die Rasenflächen geschont werden sollten. Der Rasen braucht über die Sommerferien auch einmal Ruhe, sodass die nachgesäten Rasenstücke auch die nötige Festigkeit für den Saisonbeginn Anfang/Mitte August haben. Auch müssen unsere Platzwarte einmal die Möglichkeit haben, Urlaub zu nehmen.

Eigentlich ist die Sportanlage für unsere Vereine und Schulen angelegt worden, sodass bisher immer dazu die Möglichkeit bestand. Die Trainingsanlage ist aber dank der professionellen Pflege unserer Mitarbeiter in einem solch guten Zustand, dass wir immer häufiger Anfragen erhalten, ob auswärtige Vereine Trainingslager oder auch Firmen eigene Turniere bei uns veranstalten können.

Obwohl wir nun schon ein Trainingslager mit dem Hamburger SV verabredet hatten, sind wir trotzdem verwaltungsintern zu dem Schluss gekommen, dass wir ausnahmsweise auch West Ham United, einem Traditionsverein der englischen Premier League zusätzlich zum HSV die Möglichkeit eröffnen, hier in Rotenburg für eine Woche Ende Juli ihr Trainingslager aufzuschlagen. Die Zusage ist daraufhin von unserer Seite verbindlich gegeben worden.

Dann kam aber noch anschließend und zusätzlich die Bitte, dass sie noch weiteredrei Tage im Wachtelhof bleiben wollten und die Anfrage, ob sie die Anlage noch diese weitere Zeit nutzen können. Diese zusätzliche Verlängerung haben wir dann aus den oben angegebenen Gründen abgelehnt. Wir hatten anschließend am vergangenen Mittwoch (28. Juni) um 13.30 Uhr mit West Ham United einen Termin auf dem Sportplatz gemeinsam mit dem Platzwart geplant, waren aber vergeblich dort vor Ort. West Ham ist dort nicht erschienen. Wir haben stattdessen schließlich nachmittags per E-Mail über den Wachtelhof von der Absage von West Ham United erfahren, dass sie dann auch die Woche über nicht mehr im Ahe-Stadion, sondern auf der Sportanlage in Bothel trainieren wollten, weil sie den Trainingsort während der Trainingslagerzeit nicht wechseln wollten.

Hätten sie den Termin vor Ort wahrgenommen, uns dort nicht stehen gelassen, ihren Bedarf auch einmal mündlich dargelegt, dass sie vielleicht auch mit einem anderen Trainingsplatz im Ahe-Stadion zufrieden gewesen wären, wäre vielleicht auch in Rotenburg alles im Lot gewesen.

Ich stelle hiermit noch einmal fest, dass von der Stadt Rotenburg keine Absage für ein Trainingslager erfolgt ist, sondern West Ham United über den Wachtelhof bei uns abgesagt hat. Ich stelle dieses ohne kritischen Nachklang fest, sondern dass der Wachtelhof über die vielen Gäste zufrieden sein kann und man in Bothel auch einmal große Freude hat, ein Trainingslager ausrichten zu können. Wir gönnen es ihnen! Wir werden uns als gute Gastgeber nun auf die Ausrichtung des Trainingslagers des HSV konzentrieren.

Ich bitte aber die Rotenburger Kreiszeitung um eine sachliche und faire Berichterstattung und dazu erforderliche ordnungsgemäße Recherche, damit in der Öffentlichkeit keine falschen Eindrücke über unsere engagierte Arbeit in der Stadtverwaltung erzeugt werden. Die harsche Kritik, die aggressive Ausdrucksform und Häme sind hier fehl am Platze.“

Die Redaktion bleibt weiterhin bei ihrer Darstellung. Sie kann keine falsche Berichterstattung erkennen.