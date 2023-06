Warnke hinterlässt einen wütenden RSV

Von: Matthias Freese

Eigentlich steht ihm Rot ganz gut: Oliver Warnke, hier vor dem letzten Heimspiel des Rotenburger SV, trägt künftig wieder das grüne Trikot des Heeslinger SC. © Freese

Rotenburgs Abwehrchef wechselt trotz seiner Zusage nach Heeslingen und übernimmt dort eine Rolle, die ihm der RSV bereits im Winter angeboten hat.

Rotenburg – Was bisher immer wie eine harmonische Beziehung ausgesehen hat, findet Knall auf Fall ein abruptes Ende – begleitet von schweren Vorwürfen. „Er ist nichts anderes als ein Söldner“, sagt Torsten Krieg-Hasch, sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten Rotenburger SV, über Oliver Warnke. Der Innenverteidiger hat den Wümmestädtern am Wochenende mitgeteilt, dass er den Verein verlassen und zum Klassenrivalen Heeslinger SC zurückkehren wird. Dort wird er spielender Co-Trainer. „Er hatte uns für anderthalb Jahre zugesagt, als wir ihn im Winter geholt haben“, betont Krieg-Hasch.

Warnke selbst erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Ich kann den Unmut über die unpopuläre Entscheidung verstehen. Ja, grundsätzlich hatten wir uns auf eine längere Zusammenarbeit verständigt. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann ins Trainergeschäft. Für mich hat sich jetzt die Möglichkeit aufgetan, als spielender Co-Trainer erste Erfahrungen zu sammeln. Für meine persönliche Weiterentwicklung ist das der richtige Schritt.“

Finanzielles als Wechselgrund?

Doch an der Wümme fühlen sich zumindest die Verantwortlichen vom 29-Jährigen im Stich gelassen. „Wir haben ihn auf Händen getragen, ihm den roten Teppich ausgerollt – und ein halbes Jahr später geht er zurück zu dem Verein, der ihn vom Hof gejagt hat“, meint Krieg-Hasch und empfindet auch persönlich eine große Enttäuschung, war er bisher doch mit Warnke befreundet. „Ich habe ihn anders eingeschätzt. Aber es geht ihm nur um die Kohle.“ In Rotenburg gehörte Warnke zu den Top-Verdienern. „Aber die bezahlen ihm das Dreifache. Mit solchen Leuten möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten“, schimpft der sportliche Leiter. Steine will er Warnke jedoch nicht beim Wechsel in den Weg legen. „Nein“, bestätigt Krieg-Hasch. Der Defensivspieler beteuert, dass es ihm nicht ums Finanzielle gegangen sei: „Ich habe mit ,Effe‘ (gemeint ist Krieg-Hasch, Anm. d. Red.) nicht über Geld geredet, ich habe mich rein für meine sportliche Entwicklung entschieden.“

Den RSV trifft der unerwartete Wechsel jedoch zum „extrem ungünstigen Zeitpunkt, weil wir auf der Position einen Hochkaräter hätten verpflichten können, hätten wir es vorher gewusst“, ärgert sich Coach Tim Ebersbach. Warnke bestätigt übrigens, dass er das erste Angebot aus Heeslingen noch abgelehnt hatte, weil es da nur um die Rolle als Co-Trainer gegangen sei. „Das kam für mich nicht infrage, weil ich noch kicken will.“ Dann seien Teammanager Steffen Lahde und Neu-Coach Malte Bösch auf die Idee gekommen, ihn als spielenden Co-Trainer zu holen. Heeslingen suchte dringend, da Sebastian Sautner ausgestiegen ist. Der frühere Heeslinger Meikel Klee (Bremervörder SC) soll hingegen abgesagt haben.

„Wir haben genug für ihn getan“

Dass der Konkurrent ausgerechnet mit der Funktion des spielenden Co-Trainers punkten konnte, überrascht Ebersbach wiederum: „Die Rolle haben wir ihm ja auch angeboten – schon als er gekommen ist. Die wollte er aber bewusst nicht.“

Warnke hatte im Winter nach insgesamt sechseinhalb Jahren die Heeslinger verlassen. In der Hinrunde hatte er dort unter Coach Lars Uder seinen Stammplatz verloren. In Rotenburg war der „Wunschspieler“ von Ebersbach der unumstrittene Abwehrchef, auch wenn er berufsbedingt einige Übungseinheiten ausfallen ließ und nicht jedes Spiel absolvieren konnte. „Wir haben genug für ihn getan, haben alles um ihn herum gebastelt“, erklärt Ebersbach, der aber betont: „Wir haben 2023 nicht nur wegen Oliver Warnke so gut gespielt!“