Warncke erzielt seine Tore nur per Kopf

Von: Hendrik Denkmann

Glückwunsch vom Defensivkollegen: Sechser Jan Lünzmann (2.v.l.) gratuliert Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Warncke zum Kopfballtor. © Denkmann

Mit seinem ersten Saisontor liegt Jan-Hendrik Warncke in seinem persönlichen Schnitt. Unser Spieler des Wochenendes netzte dabei abermals per Kopf.

Visselhövede – Nach 81 Minuten war Schluss für Jan-Hendrik Warncke. Der Defensivmann des VfL Visselhövede machte für Ole Bruns Platz und verfolgte die Schlussphase der Partie seiner Bezirksliga-Fußballer gegen den Heeslinger SC II an die Bande angelehnt von außen. „Nach dem 2:0 war es natürlich angenehm zu beobachten. Die letzten zwei Tore waren ja recht sehenswert“, gesteht der 32-Jährige, der selbst den Führungstreffer beisteuerte.

Es war sein Debüttor in dieser Saison. Damit liegt Warncke in seinem eigenen Schnitt. In den vergangenen fünf Jahren – mit Ausnahme der nach sieben Spieltagen abgebrochenen Saison 2020/2021 – erzielte der Verteidiger immer ein bis zwei Treffer. „Wenn, dann waren es oft Tore per Kopf“, meint Warncke. Auch gegen Heeslingen nickte er nach einer halben Stunde nach einer Ecke von Dusan Cosic ein. „In der Wintervorbereitung haben wir mehr Standards trainiert“, führt Warncke sein Tor auf die zahlreichen Einheiten zurück. Dabei ist er bei Ecken und Freistößen nicht immer vorne dabei, sondern sichert mit ein bis zwei Abwehrkollegen hinten ab. „Es kommt immer drauf an, wer alles dabei ist und wie die taktische Herangehensweise ist“, erklärt Warncke, der gegen Heeslingen vom Ausfall Michael Lohmanns quasi profitierte. „In der Vorabbesprechung war ich als Innenverteidiger eingeplant. Beim Aufwärmen hat Michi aber gesagt, dass es mit seinem Fuß nicht geht. Deshalb bin ich auf rechts gerückt und konnte bei Standards mit nach vorne.“

Seit fast neun Jahren in Visselhövede

Für Warncke ist es mittlerweile die neunte Saison in Visselhövede. 2014/2015 wechselte der gebürtige Wittorfer von seinem Heimatverein aus der 1. Kreisklasse zu den Heidestädtern, bei denen er zunächst zwei Jahre im Bezirk auflief und dann „alle Höhen und Tiefen inklusive des Abstiegs in die 1. Kreisklasse und der Rückkehr in den Bezirk“ miterlebte. „Mit der aktuellen Situation bin ich zufrieden. Ich werde jetzt älter. Da hat das ein oder andere Private eine höhere Priorität. Am Anfang der Saison habe ich deshalb nicht so viel trainiert und war häufiger auf der Bank. Aber das ist okay“, meint Warncke, der sich zurück in die erste Elf spielte und dort zumeist als Rechtsverteidiger oder im Zentrum der Defensivreihe aufläuft. Gedanken über seine Zukunft mache er sich schon. Einen konkreten Zeitplan gebe es aber (noch) nicht. Nur so viel: „Man muss sehen, wie es sich entwickelt. Dadurch, dass wir einen älteren Kader haben, wird es in den nächsten Jahren einige Veränderungen geben.“

Bis zum Sommer bleibt im Kader zunächst einmal alles beim Alten. Wenn es nach Warncke geht, auch aus sportlicher Sicht. Sieben Punkte aus drei Spielen holte Visselhövede seit dem Restart und rangiert damit zehn Punkte über den Abstiegsrängen. „Wir wollen sicher noch so viel punkten wie möglich. Rechnerisch sollten wir aber mit vier bis fünf Siegen locker durch sein“, blickt Warncke, der mittlerweile in Neuenkirchen wohnt, auf die letzten zwölf Spieltage und betont: „Das Ziel ist das obere Mittelfeld.“