Wanderpokalturnier: Loos eröffnet den Scheeßeler Kantersieg

So geht es auch: Jan-Phillip Loos (Mitte) drückt gegen Westerholz` Christoph Wichern den Ball irgendwie mit dem Oberkörper über die Linie. Keeper Tobias Hellmers (r.) ist bereits geschlagen. © Denkmann

Während bei Helvesieks Erfolg erneut Jona Prigge trifft, stechen bei Scheeßel vor allem zwei Spieler heraus.

Hetzwege – Die neutralen Zuschauer sind am dritten Spieltag des Wanderpokalturniers voll auf ihre Kosten gekommen. Insgesamt 15 Tore sahen sie auf dem Fußballplatz in Hetzwege. Allein neun davon schoss Kreisligist SV Rot-Weiß Scheeßel beim Kantersieg über die zwei Klassen tiefer spielende SG Westerholz/Hetzwege II. In der zweiten Partie des Mittwochabends setzte sich der SV Grün-Weiß Helvesiek (1. Kreisklasse Süd) mit einem deutlichen 5:0 gegen Kreisligist TuS Bothel durch.

SV Rot-Weiß Scheeßel - SG Westerholz/Hetzwege II 9:1 (5:0). Von Beginn an dominierten die Rot-Weißen das Spielgeschehen und gingen so bereits in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag von Jan-Phillip Loos mit 2:0 (6./8.) in Führung. Bei seinem ersten Treffer drückte er den Ball im Zweikampf mit Westerholz‘ Christoph Wichern mit dem Oberkörper über die Linie und musste anschließend selbst über die Art des Tores lachen. Der bereits geschlagene Keeper Tobias Hellmers hatte halb auf dem Boden gesessen und nur noch zugeschaut. Bastian Behrens erhöhte nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte auf 3:0 (23.). Scheeßels Florian Klee ließ noch vor der Pause den vierten und fünften Treffer folgen. Westerholz wiederum hatte zwischenzeitlich bei einem Pfostentreffer von Liam Meyer Pech.

Helvesieks Jona Prigge trifft erneut und bringt sein Team damit in Führung. © Denkmann

In der 2. Halbzeit bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Mit schnellem Passspiel kam Scheeßel immer wieder in die gefährlichen Räume. Fabian Dreyer (47.) und Tim Körner (49.) kamen zu weiteren Treffern, ehe Meyer der Anschlusstreffer (61.) für Westerholz gelang. Der Kreisligist ließ jedoch nicht locker und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase durch Treffer von Klee (65.) und Tim Bendzko (69.) auf 9:1.

TuS Bothel - SV Grün-Weiß Helvesiek 0:5 (0:3). In einer temporeichen Begegnung dominierte Helvesiek die Partie. Mit aggressivem Pressing kamen die Grün-Weißen immer wieder zu Ballgewinnen und gingen durch Jona Prigge mit einem überlegten Schuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Matteo Müller (29.) und Emil Meyer erhöhten noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0. Bothel kam nur selten gefährlich vor das Tor der Helvesieker.

Im zweiten Durchgang ließ der Kreisliga-Absteiger durch Jona Prigge und Felix Porrath weitere gute Chancen ungenutzt. Sie hielten das Tempo jedoch weiterhin hoch und erhöhten letztlich durch Tom Miesner (58.) und Christoph Kuhlke zum 5:0-Endstand.

Heute wird das Turnier mit den Begegnungen SG Fintau gegen SV Rot-Weiß Scheeßel (19 Uhr) und SG Unterstedt II gegen SG Westerholz/Hetzwege (20.15 Uhr) fortgesetzt.