Wahlers bejubelt Dreierpack gegen Stemmen

Von: Mareike Ludwig

Tor oder kein Tor? Stemmens Douglas Grun (l.) jubelt bereits, aber der Ball springt von der Lattenunterkante wieder aus dem Kasten von Keeper Rüdiger Greve. © Freese

Die SG Westerholz/Hetzwege hat dem TV Stemmen im Duell der beiden Absteiger die Grenzen aufgezeigt und konnte dabei auf die Hilfe eines Routiniers setzen.

Westerholz – Marcel Winkelmann hat gar nicht erst nach Ausreden gesucht, sondern ehrlich und offen zugegeben: „Das Endergebnis geht so in Ordnung. Wir haben uns das Leben selbst wieder schwer gemacht. Zu weit von den Leuten weg gestanden, die Zweikämpfe nicht geführt und dann vergessen, unser Spiel zu machen“, erklärte der Coach des TV Stemmen. Bei der SG Westerholz/Hetzwege setzte es für die Gelb-Schwarzen bereits die dritte Niederlage in Folge – 2:5 (2:3) hieß es letztlich in der Begegnung der 1. Fußball-Kreisklasse Süd.

Im ersten Durchgang sah der Westerholzer Coach Ralf Milbrandt noch „ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Seiten hatten gute Chancen“, meinte er. Die erste davon nutzte Hans Wahlers in der 24. Minute nach einem guten Pass von Sascha Lauridsen zum 1:0. „Da hatten wir einen Abstimmungsfehler in der Abwehr. Dadurch kam es leider zu einer misslungenen Abseitsfalle“, ärgerte sich Winkelmann.

Ostenfeld hilft erneut aus

Darauf wussten die Gäste aber kurze Zeit später die richtige Antwort und kamen durch Douglas Grun zum 1:1 (30.). In den folgenden Minuten ging es weiter munter zur Sache. Beide Teams erarbeiteten sich nennenswerte Torraumszenen. Etwas Zählbares sprang dabei jedoch nur für die Gastgeber heraus. Erneut trug sich Wahlers in die Torschützenliste ein (36.). Direkt im Anschluss nutzte Tim Gaumer einen Torwartfehler von Stemmens Maximilian Wulff zum 3:1 (38.). „Da ist ihm der Ball leider durch die Hosenträger gerutscht. Sowas kann leider immer mal passieren“, nahm Winkelmann seinen Schlussmann in Schutz. Kurz vor der Pause kam Stemmen dank des treffsicheren Douglas Grun noch mal wieder heran und verkürzte auf 2:3 (41.).

Nach dem Wechsel gaben die Westerholzer dann den Takt vor. „Da haben wir besser agiert und waren gut im Spiel drin“, lobte Milbrandt, der sich wieder über die Unterstützung des langjährigen Leistungsträgers Jan Ostenfeld freuen durfte. Der Goalgetter läuft mittlerweile in der Altherren-Mannschaft auf. „Er hat seine Sache wirklich gut gemacht. Wenn bei uns Not am Mann ist, hilft er zum Glück aus“, so der Coach.

Wulff verursacht Elfmeter

Mit dem vierten Treffer durch Tom Ole Ludwig bogen die Platzherren endgültig auf die Siegerstraße ab (51.). Von den Stemmern kam nicht mehr viel Gegenwehr. Den Schlusspunkt setzte wiederum Wahlers, der mit einem verwandelten Foulelfmeter sein Dreierpack perfekt machte (74.). Vorausgegangen war ein Foul von Wulff an Gaumer.