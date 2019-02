Angela Boczek bei Wintertriathlon-WM vom Pech verfolgt

Angela Boczek ging in Asiagio mit mehreren Handicaps in den Wettkampf.

Rotenburg - Viel mehr hätte für Angela Boczek wohl kaum schieflaufen können. „Das war von vornherein Mist. Eigentlich hätte ich gar nicht starten sollen“, befand die Athletin des TuS Rotenburg nach ihrem Auftritt bei der Wintertriathlon-WM in den italienischen Alpen (Asiagio), von der sie mit einer Zeit von 1:18:34 Stunden und dem vierten Platz ihrer Altersklasse 55-59 zurückgekehrt war.

Was war passiert? Schon die Vorbereitung auf das Event ließ sich für Titelverteidigerin Boczek alles andere als optimal an, da sie sich im November die Schulter gebrochen hatte und bis Weihnachten kaltgestellt war. Zwei Wochen vor dem Wettkampf bekam die Triathletin Probleme mit dem Knie und musste ihr Training drosseln. Und kurz nach ihrer Ankunft in Italien zog sich die Ärztin auch noch einen Infekt zu. Da passte es schon fast ins Bild, dass sie beim Warmlaufen im tiefen Schnee umknickte und fortan mit einem dicken Sprunggelenk unterwegs war. Eine Absage des Wettkampfes kam für Boczek trotz dieser Rückschläge nicht infrage: „Ich fahre doch nicht zwölf Stunden hierher, um dann nicht anzutreten.“

Dennoch machten sich die Handicaps der Rotenburgerin bei dem gut besetzten Wettkampf bemerkbar, was auch mit dem ständigen Auf und Ab des bergigen Streckenprofils zu tun hatte. Schon früh merkte Boczek, dass beim Laufen (sieben Kilometer) nicht viel möglich war. „Es ging von der Luft einfach nicht.“ Doch in ihrer Paradedisziplin Radfahren (7,9 Kilometer) kämpfte sich die 57-Jährige noch einmal heran und holte ihre Konkurrenz in der Wechselzone sogar ein. „Von mir aus hätte das Radfahren ruhig etwas länger gehen können“, erklärte Boczek augenzwinkernd.

Da ihr dieser Gefallen aber nicht getan wurde, stand zum Abschluss doch der Skilanglauf (sechs Kilometer) auf der Tagesordnung. „Da hat mir die Power gefehlt. Das konnte ich in Norddeutschland einfach schlecht trainieren“, gestand die Triathletin, die sich am Ende knapp zwei Minuten hinter der Italienerin Stavla Virna (1:16:35) auf Rang vier wiederfand. In der jüngeren Klasse 50-54 hätte es damit aufs Treppchen gereicht. „Das ist ärgerlich“, bilanzierte Boczek. Das nächste Ziel hat sie aber schon direkt wieder vor Augen: die EM in Rumänien steht am kommenden Wochenende an. „Für einen vierten Platz fahre ich da nicht hin“, formuliert sie ehrgeizig. ntr