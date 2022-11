Vorerst kein Punktabzug für Vereine bei Schiedsrichter-Mangel

Von: Hendrik Denkmann

Im Kreis Rotenburg sind es vor allem die älteren Schiedsrichter, die mehrfach an einem Wochenende im Einsatz sind und damit die Probleme noch etwas abfedern. © Denkmann

Aktuell gibt es im Kreis keinen Beschluss, Vereine mit einem Punktabzug zu bestrafen. Fußball-Boss Uwe Schradick sieht dennoch ein großes Problem.

Rotenburg – Immer wieder taucht in den verschiedenen Fußballvereinen des Kreises das Gerücht auf, dass zeitnah flächendeckend in Niedersachsen ein Punktabzug für ihre Mannschaften drohen könnte, wenn sie nicht genügend Schiedsrichter stellen. Der Mangel an Unparteiischen ist durchaus groß. Dies zeigt auch der jüngste Brandbrief des entsprechenden Verbandsausschussvorsitzenden Bernd Domurat an die Vereine. In dem schreibt er: „Im Jahr 2019 waren 7 548 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aktiv. Im Jahr 2020 war die Anzahl mit 7 510 fast konstant. Mit heutigem Stand leider nur noch 6 198.“ Wie realistisch ist also eine Maßnahme wie ein Punktabzug?

So viel ist sicher: „Rein satzungsmäßig ist das möglich“, verrät Domurat auf Nachfrage. Jedoch ist die Umsetzung eine Entscheidung der jeweiligen Kreise. „Bei uns gibt es aktuell keinen Beschluss, dass wir das umsetzen. Aber es kommt immer wieder auf die Agenda“, klärt Uwe Schradick auf. Der Vorsitzende des Kreis Rotenburg sieht im Vergleich zu anderen Kreisen „noch nicht die extremen Probleme, weil wir viele ältere Schiedsrichter haben, die mehrfach am Wochenende unterwegs sind“. Dennoch herrsche auch hier ein Mangel an Referees – besonders bei den Vereinen mit vielen Mannschaften. In diesen seien der Schiedsrichterobmann Mats Baur und sein Lehrwart Calvin Dieckhoff zuletzt zum Dialog gewesen. „Was da an geringer Resonanz kam, macht mich wirklich nachdenklich“, sieht Schradick auch die Vereine in der Pflicht, neue Unparteiische zu akquirieren. Rotenburgs Fußball-Chef macht aber auch deutlich: „Zeitnah werden wir dieses Thema Punktabzug nicht umsetzen. Wenn, dann wollen wir, dass das auch unsere Nachbarkreise machen – am besten bezirksweit.“

„Ein ganz schlimmes Mittel“

An diesem Punkt setzt auch Jürgen Bockelmann an. Der Bezirksschiedsrichterobmann gibt zu bedenken: „Es wird immer die erste Herren-Mannschaft eines Vereins bestraft – egal, ob sie im Kreis oder höher spielt. Wenn jetzt aber der eine Verein Punkte durch seinen Kreis abgezogen bekommt und ein Ligarivale aus einem anderen Kreis müsste kurz darauf auch bestraft werden, kann dies aber nicht, weil der Kreis diese Regelung nicht umsetzt, kann das nicht richtig sein.“

Auch Domurat sieht diese Maßnahme als „ein ganz schlimmes Mittel“. Er weiß daher auch, dass diese Thematik „auf Verbandsebene aktuell kein Thema ist“, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt. „Es gibt aber Landesverbände, die das praktizieren. Die Schiedsrichter-Gewinnung klappt da doch etwas besser. Die Vereine haben das Problem dann ernster genommen.“