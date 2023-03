„Vollkatastrophe“: Rotenburger SV in der Woche nach Schöningen

Von: Matthias Freese

Teilen

Mitten in der Woche muss der RSV abends ran. © Freese

Das ausgefallene Spiel in Schöningen ist neu angesetzt worden und sorgt bei den Oberliga-Fußballern des Rotenburger SV für leichtes Entsetzen.

Rotenburg – „Wir sind nicht begeistert!“, sagt Torsten Krieg-Hasch, Sportlicher Leiter des Rotenburger SV, und meint die Neuansetzung des am Samstag ausgefallenen Spiels in der Fußball-Oberliga beim FSV Schöningen. Die Partie wurde für Mittwoch, 19. April, um 19.30 Uhr vom Verband terminiert. „Eine Vollkatastrophe! Mal ehrlich: Wie sollen wir das schaffen unter der Woche?“, fragt Krieg-Hasch. Immerhin sind es fast 200 Kilometer bis in den Kreis Helmstedt. Einige Spiele wurden Ostern angesetzt, doch da bestreitet Schöningen das Pokal-Halbfinale. Noch schlimmer trifft es übrigens den SC BW Papenburg, der muss am 19. April zum TSV Pattensen – sind pro Tour 260 Kilometer ...