Heß vollendet die Aufholjagd

Bartelsdorfer SV macht in der Relegation aus einem 0:2 ein 3:2 und steigt in die 1. Kreisklasse auf

+ Nach der Aufholjagd war beim Bartelsdorfer SV noch genug Kraft zum Jubeln da. - Foto: Brinkmann

Anderlingen. Der Bartelsdorfer SV spielt in der nächsten Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd. Das Team von Trainer Ralf Brockmann setzte sich am Sonnabend in Anderlingen im Relegationsspiel der beiden Vizemeister der 2. Kreisklassen mit 3:2 (0:2) gegen den TuS Nieder Ochtenhausen durch. Für Nieder-Ochtenhausen um Spielertrainer Mirko Frömming war‘s eine überaus ärgerliche Niederlage, denn der Nordkreisverteter hatte vor mehr als 200 Zuschauern früh mit 2:0 geführt.