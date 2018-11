Visselhövedes Oliver Dittmer will gegen Ex-Club Spaß haben

„Bei Auswärtssiegen bekommen wir Döner“

+ © Woelki Oliver Dittmer ist überrascht, dass sein Verein trotz personeller Schwierigkeiten so weit oben mit dabei ist. © Woelki

Visselhövede - Von Nicolas Tréboute. Für den Fußball-Kreisligisten VfL Visselhövede läuft es bisher wie am Schnürrchen. Mit 23 Punkten steht das Team von Coach Thomas Heidler auf einem starken dritten Tabellenplatz und fordert am Sonntag (14 Uhr) den viertplatzierten Rotenburger SV II zum Verfolger-Derby. Einer der Garanten für den Erfolg des Aufsteigers ist Abwehrroutinier Oliver „Olli“ Dittmer, der in der zurückliegenden Serie noch für die ersten zwei Teams des RSV die Schuhe schnürte. Wir sprachen mit dem 30-Jährigen über das bevorstehende Wiedersehen mit den Ex-Kollegen, die bisherige Saison und die ausbaufähige Heimbilanz seiner Elf.