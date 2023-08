Visselhövedes Ersatzkeeper Behrendt hat Blut geleckt

Von: Hendrik Denkmann

Macht auch mal seinen Mund auf: Malte Behrendt überzeugt in Abwesenheit von Stammkeeper Max Kregel. © Freese

Für seine Leistungen hat Malte Behrendt auch beim Gegner viel Lob geerntet. Nun hofft unser Spieler des Wochenendes auf weitere Einsätze.

Visselhövede – Die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga war gerade einmal 76 Minuten alt, da sah Max Kregel die Rote Karte. Für den Stammkeeper des VfL Visselhövede kam sein junger Herausforderer Malte Behrendt auf den Platz sowie zu seinem Herren-Debüt und blieb in den letzten Minuten ohne Gegentor. Während die eigentliche Nummer eins seine Zwei-Spiele-Sperre absaß, überzeugte der 17-jährige Neuzugang zwischen den Pfosten, fing sich zwar acht Treffer, verhinderte jedoch mindestens auch genauso viele. „Ich habe meine Chance verfrüht bekommen und sie genutzt“, sagt er.

Mit seiner Leistung hinterließ Behrendt unter anderem beim Gegner bleibenden Eindruck. „Bei ihm konnte sich Visselhövede bedanken, dass wir bis zur Pause nur einmal getroffen haben. Der hat wirklich stark gehalten“, merkte Trainer Mike Gabel nach dem 5:0 seines TSV Ottersberg am Freitagabend anerkennend an. Lob gibt es ebenso von Visselhövedes Coach Elias Jockusch: „Er hat in beiden Spielen gezeigt, dass er ein talentierter Torwart ist.“ Worte, die Behrendt gerne hört. Der Youngster sagt selbst: „Ich habe Max sehr gut vertreten. Leider hatte ich einen kleinen Schnitzer drin, als ich bei einer Ecke nicht rausgekommen bin. Das ärgert mich.“ Jockusch sieht im Stellungsspiel ebenfalls Potenzial nach oben.

Engagement als Schiedsrichter und Torwarttrainer

Nun steht der Coach, der vor dem Auftakt Kregel „einen Schritt weiter vorne“ sah, also vor der Qual der Wahl, was die Frage des Stammtorwarts angeht. „Malte hat sich für Höheres empfohlen und baut Druck auf Max aus“, meint Jockusch, ergänzt jedoch: „Max ist erst mal weiter die Nummer eins. Er hat die größere Erfahrung und es gibt daher keine Überlegungen zu wechseln.“ Heißt also, dass Kregel nach seiner Rot-Sperre am Sonntag gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt? „Nee, das ist noch nicht final entschieden. Max ist bis Samstag im Urlaub, am Sonntag beim Spiel aber wieder da“, erklärt Jockusch. „Ich gebe die Eins zumindest nicht freiwillig ab“, entgegnet Behrendt dem wiederum selbstbewusst.

Ohnehin wirkt der Neuzugang der U 18 des Landesligisten JSG Nordring bereits äußerst reif. Neben seiner eigenen Fußballerkarriere engagiert er sich auch an einigen anderen Orten. So trainierte der Oberstufenschüler des Gymnasiums Walsrode seit März 2020 bei der FSG Heidmark die Torhüter des Jahrgangs 2007, seit vergangenen Sommer dann alle Keeper der U 12 bis U 18 des Vereins. „Da habe ich vor einigen Tagen aber für die neue Saison abgesagt“, verrät Behrendt. Damit bleibt für den C-Lizenz-Inhaber noch das Amt als Torwarttrainer der Fußballschule des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). „2018 bin ich dort das erste Mal als Teilnehmer dabei gewesen und bin dann in die Rolle des Coaches gewechselt.“ Diese füllt er nun bereits seit fast drei Jahren an mehreren Wochenenden im Jahr aus.

Fokus auf Visselhövede

Zudem besitzt Behrendt seit Herbst 2019 den Schiedsrichterschein, leitet selbst Spiele in der Herren-Kreisliga und assistiert bis hoch in die B-Jugend-Regionalliga. Allerdings fährt er auch hier das Pensum herunter. Denn: „Ich möchte mich ab sofort auf die Spiele mit Visselhövede fokussieren.“