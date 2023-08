Visselhövede kassiert fünf „Mückenstiche“

Von: Matthias Freese

Schwer zu stoppen: Der Ex-Rotenburger Björn Hakansson (weißes Trikot) kommt vor Leandro Rodriguez Puga (r.) an den Ball. Hinten verfolgt Malte Behrendt die Szene. © Freese

Ottersberg erwies sich als zu übermächtig für die Heidestädter, die sich bei Keeper Malte Behrendt bedanken konnten, dass es nicht noch schlimmer wurde.

Ottersberg – Während sich die Zuschauer auf dem Sportplatz des TSV Ottersberg am Freitagabend einer Mückenplage erwehren mussten, versuchten die Bezirksliga-Fußballer des VfL Visselhövede, die Angriffe des gastgebenden Titelfavoriten abzuwehren – beides blieb ein hoffnungsloses Unterfangen. Nach der 0:5 (0:1)-Niederlage an der Wümme stehen die Heidestädter nach dem dritten Spiel weiterhin ohne Punkte und ohne ein Tor da – der Fehlstart ist perfekt. „Ja, definitiv“, räumte Coach Elias Jockusch ein.

Nun, ganz unerwartet kommt die aktuelle Bilanz nicht, schließlich ging es bisher nur gegen die vermeintlichen Spitzenteams SVV Hülsen, Heeslinger SC II und eben Ottersberg – und das mit einer Notbesetzung. Jockusch schickte eine Fünferkette aufs Feld – zentral agierte Eike Beneke, daneben spielten Rainer Kraatz und Nils Pape, außen Timm Greve und Leandro Rodriguez Puga. Davor stand mit Mirko Peter, Jelle Wegener und Jan Lünzmann noch eine eher defensiv ausgerichtete Dreierkette. Dass die Angriffe der Ottersberger jedoch zunächst nicht von Erfolg gekrönt waren, lag vor allem an Keeper Malte Behrendt. So benötigten die Mannen von der Wümme auch einen abgefälschten Schuss von Daniel Throl, um in Führung zu gehen (24.). Vor der Pause besaß der starke Björn Hakansson, vom Rotenburger SV gekommen, zwei dicke Chancen, doch auch seine Schüsse lenkte Behrendt zur Ecke (43.).

Throl macht den Deckel drauf

Umso ärgerlicher für den jungen Schlussmann, dass er beim 2:0 auf der Linie kleben blieb und Dominik Rosenbrock nach Throl-Ecke das Kopfballduell gegen Lünzmann gewann. „Alle reden dann über das Ding, dabei hat er uns vorher mehrfach den Arsch gerettet“, bemerkte Jockusch treffend. Er attestierte seiner völlig unterlegenen Mannschaft, „aufopferungsvoll gekämpft“ zu haben und wusste: „Mehr war nicht drin. Wir haben es zu wenig geschafft, für Entlastung zu sorgen.“ So gab es die erste echte Chance durch Cem Din erst in der 80. Minute. Kurz danach setzte Ottersberg zum Schlussspurt an. Throl traf per Strafstoß nach einem Handspiel von Rodriguez Puga (82.) und markierte das 4:0 mit einem abgefälschten Schuss (84.), ehe Görkem-Turan Colak mit dem 5:0 für den standesgemäßen und in der Höhe verdienten Sieg sorgte (89.). „Am Ende ein bisschen zu hoch“, fand Jockusch wiederum und verließ schnell den Platz, um nicht von den Mücken völlig zerstochen zu werden.