Visselhövede ist Beslenmis‘ neue Station

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Ab Sommer wieder vereint: Ogur Beslenmis (vorne, l.) und Patrick Peter bestreiten in der kommenden Saison keine Zweikämpfe mehr gegeneinander. © Ludwig

Neuzugang Nummer eins: Ogur Beslenmis wechselt im Sommer aus Ottersberg nach Visselhövede. Für den Außenverteidiger ist es eine Rückkehr.

Visselhövede – Mitte Februar hat Ogur Beslenmis schon einmal für 76 Minuten auf dem Rasen in der Heidestadt gestanden – damals allerdings noch im weißen Trikot des Ligarivalen TSV Ottersberg. „In der kommenden Saison spielt Ogur wieder für uns“, verrät nun Markus Hoyer, Fußballabteilungsleiter des Bezirksligisten VfL Visselhövede. Für den 27-Jährigen ist es nach zwei Jahren im Kreis Verden eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, an der er schon einmal für drei Spielzeiten die grünen Farben getragen hatte.

Der Grund ist schnell gefunden: „Für mich war es Zeit, den Aufwand zu verringern. Ich arbeite in ,Vissel‘, wohne in Rotenburg und spiele in Ottersberg. Das war mir auf Dauer einfach zu viel“, erklärt Beslenmis und ergänzt: „Außerdem kenne ich die Jungs fast alle aus meiner Zeit dort.“ Am Donnerstag teilte der Außenverteidiger seine Entscheidung den Ottersberger Teamkollegen mit. Im Groll gehe er dort nach dieser Saison nicht, betont er. Im Gegenteil: „Was ich in den zwei Jahren in Ottersberg erlebt habe, damit bin ich voll zufrieden. Ich hatte keine Probleme mit den Jungs.“ Ebenso war der Trainerwechsel – Mike Gabel übernimmt nach dieser Saison das Amt in Ottersberg von Axel Sammrey – kein ausschlaggebender Punkt für seinen Transfer. „Ich habe mit Mike Gespräche geführt. Er wollte mich gerne halten, aber ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen.“

Jockusch erwartet „hektisches Spiel“ gegen Kalteis-Elf Visselhövede – Wenn Elias Jockusch an den kommenden Gegner TSV Fischerhude-Quelkhorn denkt, schwingt ein wenig die Ungewissheit mit. „Ich weiß nicht, ob sie noch so passiv wie im Hinspiel sind“, rätselt der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Visselhövede vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr). Der Grund: Im Winter übernahm Vitalij Kalteis das Traineramt der Kreis Verdener. Seither sammelte Fischerhude zwölf seiner insgesamt 27 Punkte und ist damit wieder mitten in der Verlosung um den Nichtabstieg.

Eines weiß Jockusch aber: „Das wird ein hektisches Spiel. Sie müssen weiter punkten, um da unten rauszukommen. Auch für uns ist das ein wichtiges Spiel. Wir wollen sie hinter uns lassen.“ Es gehe darum, „einen frühen Rückstand zu vermeiden. Sonst stellen die sich wieder hinten rein mit ihren zwei großen Verteidigern“, sagt Visselhövedes Coach, der weiter auf Jan-Hendrik Warncke, Patrick Peter, Dusan Cosic und Atdhe Haliti verzichten muss. hd

Und der führte ihn nicht zurück zur SG Unterstedt, die auf dem Kurs sind, in die Bezirksliga aufzusteigen, und für die Beslenmis 2017/2018 ein halbes Jahr auflief. „Ich habe nie den Gedanken gehabt, zurück nach Unterstedt zu gehen. Von denen kam aber auch nichts. Ich habe außerdem gesagt, wenn ich aus Ottersberg weggehe, gibt es nur ,Vissel‘ als Station“, sagt Beslenmis.

Sehr zur Freude seines künftigen Trainers Elias Jockusch: „Er ist ein gestandener Bezirksliga-Spieler und hilft uns direkt weiter. Er hat in Ottersberg gezeigt, dass er es kann. Gerade in unserem neuen 5-3-2-System bringt er uns auf den Außen eine enorme Qualität.“ Selbst sieht sich Beslenmis eher auf der rechten Seite. „Das ist meine Hauptposition. Aber ich konnte mich in Visselhövede und Ottersberg teilweise auf links ausprobieren und kann das daher auch spielen“, meint der Rechtsfuß, der seine Herrenzeit beim TV Hassendorf in der 1. Kreisklasse begann. Über Unterstedt und Visselhövede ging es in Ottersberg bis in die Landesliga. Im vergangenen Jahr stieg er mit der Sammrey-Elf ab und rangiert aktuell auf dem fünften Platz in der Bezirksliga.