Visselhövede fehlen die Führungsspieler

Von: Hendrik Denkmann

Die phasenweise Ratlosigkeit steht Visselhövedes Co-Trainer Kai Jager und den Spielern Edis Din und Peter Eze (v.l.) wie hier beim 0:5 gegen Tabellenführer TSV Ottersberg ins Gesicht geschrieben. © Freese

Vor dem nächsten Duell gegen einen direkten Konkurrenten von unten analysiert Trainer Elias Jockusch den Fehlstart seiner Elf und fordert einen Sieg.

Visselhövede – Der Umbruch im Sommer beim VfL Visselhövede ist groß gewesen. „Größer, als wir es gewollt haben“, gibt Elias Jockusch zu. Zahlreiche Routiniers verließen den Verein, diverse Jungspunde stießen zum Kader dazu. Was darauf folgte: Das Erstrunden-Aus im Fußball-Bezirkspokal und ein Fehlstart in der Bezirksliga. Dort steht die stark veränderte Elf nach sechs Spielen mit nur einem Sieg, fünf Niederlagen und einem Torverhältnis von 3:21 auf einem direkten Abstiegsrang. „Dass es eine schwere Saison wird, war uns vorher klar“, meint der Coach, der die Situation vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Etelsen II analysiert hat und nun auf den Lerneffekt hofft.

Los ging es bereits in der Vorbereitung. Nur eines ihrer sechs Testspiele gewannen die Visselhöveder. Zwischendurch warf Ligarivale SV Anderlingen sie mit 1:4 aus dem Pokal. Anfang August stand der Liga-Auftakt beim SV Vorwärts Hülsen an. „Da sind wir eigentlich mit einer nicht so schlechten Leistung gestartet“, erinnert sich Jockusch an das 0:1 gegen die ambitionierten Kreisverdener. Auch im ersten Heimspiel gegen den Heeslinger SC II habe seine Mannschaft über 60 Minuten gut mitgehalten. Dann folgten jedoch der Leistungseinbruch und drei Gegentore in zehn Minuten. „80 Prozent, eine gute Halbzeit oder 60 Minuten reichen eben nicht, um etwas mitzunehmen“, betont Jockusch, der sich mit dieser Problematik auch in den Wochen danach konfrontiert sah. Gegen Primus TSV Ottersberg, Aufsteiger SG Unterstedt und die TuSG Ritterhude – ein Kandidat, der gegen den Abstieg kämpft – hagelte es drei deutliche Niederlagen ohne eigenes Tor, dafür mit fünf Gegentoren im Schnitt.

Die Jüngeren sollen mehr Verantwortung übernehmen

„Gerade die letzten beiden Spiele gehen so gar nicht“, macht Jockusch klar. „Da fehlt mir die Galligkeit und die Robustheit in den Zweikämpfen.“ Auch habe sein Team sich nicht immer an den geforderten Plan gehalten. „Wir haben gesagt, dass Ritterhude nur über lange Bälle kommt. Nach drei Minuten bekommen wir genau so ein Gegentor.“

Einiges davon ist auf den großen Umbruch und die dadurch fehlenden Führungspersönlichkeiten auf dem Platz zurückzuführen. In Michel Brückner, Oliver Dittmer, Michael Lohmann, Jan-Hendrik Warncke, Johann Belsch und Marco Jorzick verließen gleich sechs, die diese Rolle übernahmen, die Heidestädter. Über geblieben sind noch die beiden verletzten Ole Bruns und Patrick Peter sowie Mirko Peter, der momentan als einziger die Kommandos gibt. „Das ist insgesamt zu wenig“, weiß Jockusch und nimmt daher die jüngeren Max Kregel, Eike Beneke, Jelle Wegener, Daniel Reuter, Ogur Beslenmis und Timm Greve vermehrt in die Verantwortung.

Die Sechs als größte Baustelle

Die größte Baustelle sieht der Coach auf der Sechs: „Da brauchen wir einen richtigen Abräumer.“ Weiter vorne sei der Kader hingegen gut besetzt, meint Jockusch. Und das, obwohl Visselhövede bislang nur dreimal traf. Alle Tore fielen beim bislang besten Spiel, dem 3:2-Sieg gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn.

Geht es nach dem 34-Jährigen, folgen am Sonntag gegen Etelsen II endlich die nächsten Buden. Die Landesliga-Reserve kommt mit der Hypothek einer 0:11-Klatsche gegen den FC Verden 04 II an die Celler Straße. „Psychologisch ist das das größte Problem. Ich hoffe, dass das Ergebnis nicht zu sehr in den Köpfen drin ist“, warnt Jockusch. Denn: „Das sind jetzt die Spiele gegen die direkten Konkurrenten von unten, die du gewinnen musst, wenn du in der Liga bleiben willst.“