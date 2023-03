Visselhövede erkämpft mit Bruns und Leidenschaft ein 2:2 in Ippensen

Von: Manfred Krause

Marco Klindworth grätscht dazwischen und trennt Mirko Peter (r.) dadurch vom Ball. Finn Vollmer (l.) kann nicht eingreifen. © Krause

Zwischenzeitlich führte Visselhövede beim Tabellenführer sogar mit 2:0. Durch das Unentschieden ist das Team weiterhin ungeschlagen.

Ippensen – Dicke Überraschung verpasst: Der VfL Visselhövede rockt zurzeit die Fußball-Bezirksliga und schoss beim Tabellenführer SV Ippensen eine verdiente 2:0-Führung heraus. Dann waren es jedoch zwei individuelle Fehler, die die Gastgeber in einem kampfbetonten Spiel zum 2:2-Endstand konsequent nutzten.

Die Gäste setzten auf eine kompakte Defensive, spielten mit einer Fünferkette, einem Sechser und hielten den Gegner vom eigenen Tor weg. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben den Ball geschickt laufen lassen. Das war schon sauber“, betonte Ole Bruns, der nach langer Verletzungspause in der Innenverteidigung agierte und seine Vorderleute immer wieder lautstark stellte. „Ich habe fünf Monate nicht gespielt und bin nach zwei Trainingseinheiten in die Startelf gerückt“, berichtete der 35-Jährige. Die taktische Ausrichtung kam bei ihm gut an, denn vom favorisierten Gegner ging zunächst kaum Gefahr aus. „Die kompakte Abwehrkette tat uns gut, da war kein Durchkommen für den Gegner“, betonte Bruns.

Patrick Peter trifft erneut per Strafstoß

Die Führung war verdient (23.). Nach einem Freistoß von Finn Vollmer, der zunächst neben Mirko Peter im Angriff agierte, war Jelle Wegener zur Stelle und traf zum 1:0. „Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff auf den Gegner bekommen“, grantelte Ippensens Trainer Holger Dzösch. Die Gäste kamen selbstbewusst aus der Halbzeit und spielten nun mit Patrick Peter und Marco Jorzick im Angriff. Sie erhöhten durch den agilen Patrick Peter per Strafstoß auf 2:0 (51.). Nach einem Freistoß von Ole Bruns war Alexander Wagner die Kugel an die Hand gesprungen. Der Pfiff des gut leitenden Schiedsrichters Daniel Ballin (TSV Etelsen) blieb zunächst aus, doch nach Protesten der „Visseler“ entschied der Referee nach Rücksprache mit seinem Assistenten Niklas Langscheid (FSV Hesedorf/Nartum) auf Elfmeter.

„Wir haben das 2:0 mit viel Leidenschaft verteidigt“, bemerkte Visselhövedes Trainer Elias Jockusch, dessen Defensive aber kaum für Entlastung sorgen konnte. Der überfällige Anschlusstreffer war jedoch vermeidbar, denn Thies Lünzmann schlug an der Strafraumgrenze über den Ball und Niklas Freiherr von Wolff verkürzte (56.).

„Wir haben uns im Spielaufbau schwer getan“

„Grün sortiert und ordnet euch“, versuchte Jockusch Hilfestellung zu geben. Das gelang nur bedingt und es brannte wiederholt vor dem Tor von Keeper Max Kregel. Dann war es Atdhe Haliti, der Torjäger Diego Voigt Moreira im Strafraum von den Beinen holte (68.). Den Strafstoß verwandelte Kapitän Nils Klindworth zum 2:2.

„Wir haben uns im Spielaufbau schwer getan. Das Spiel war kein fußballerischer Hochgenuss“, räumte Jockusch ein. „Man neigt nach einer 2:0-Führung dazu, das Endergebnis negativ zu sehen. Doch das Positive ist, dass wir weiterhin 2023 ungeschlagen sind“, meinte er. „Ich hätte vor dem Spiel ein Remis unterschrieben“, gestand auch Ole Bruns, der schnell unter die Dusche eilte und verriet: „Ich bin bei meiner Oma in Scheeßel zum Grünkohlessen eingeladen. Darauf freue ich mich mega.“