Visselhövede: Dreier bringt 400 Euro für die Kasse

Von: Hendrik Denkmann

Hinten ist an Keeper Max Kregel (Mitte) für die Heeslinger kein Vorbeikommen. © Denkmann

Zwar feierte Marcel Fischer nach seiner Rückkehr noch nicht sein Debüt, dafür gewannen seine Kollegen gegen favorisierte Heeslinger mit 4:0.

Visselhövede – Auf dem Weg in die Kabine hatte Max Kregel bereits eine leise Vorahnung: „Wir stehen hinten eigentlich gut.“ Der Keeper des VfL Visselhövede sowie dessen Vorderleute hielten gegen den favorisierten Heeslinger SC II, der den Sprung an die Spitze verpasste, auch im zweiten Durchgang die Null. Vorne wiederum agierten die Mannen von Elias Jockusch im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga effizient und erhöhten nach der Gelb-Roten Karte für Gästespieler Mika Kraßmann auf 4:0 (1:0).

Es war der neunte Dreier im zehnten Spiel als hauptverantwortlicher Coach für Jockusch, der dies mit einem „Wahnsinn“ kommentierte. Sein Grinsen wurde noch breiter, als er von einer erfolgreichen Wette sprach: „Unsere Ultras haben gesagt, wenn wir aus den drei schweren Spielen gegen Ottersberg, Heeslingen und Ippensen vier Punkte holen, bekommen wir 400 Euro für die Mannschaftskasse von denen. Das haben wir jetzt schon vorzeitig geschafft.“ Erst kommende Woche reisen die Heidestädter zum derzeitigen Primus SV Ippensen.

Heeslingen ab Minute 70 in Unterzahl

Marcel Fischer hatte dabei noch nicht mitgewirkt. Der Rückkehrer stand erstmals nach rund zweieinhalb Jahren im Kader des Bezirksligisten, nachdem er zwischenzeitlich bei Germania Walsrode II gekickt hatte. Sein letzter Einsatz datiert vom 25. Oktober 2020 – ein 2:0 gegen den SV Löhnhorst. „Das ist alles okay, dass ich nach drei Wochen Training noch nicht gespielt habe. Es war so besprochen, dass ich nur spiele, wenn Not am Mann ist“, verriet Fischer, der in den kommenden Wochen „wieder voll angreifen“ will.

Jockusch brachte stattdessen Ole Bruns, Edis Din und Cem Din, der nach nicht einmal zehn Minuten mit seinem ersten Pflichtspieltor den Schlusspunkt zum 4:0 setzte (90.+2). Es war der dritte Treffer nach dem Platzverweis gegen Kraßmann, der innerhalb einer Aktion erst Gelb und daraufhin Gelb-Rot jeweils wegen Reklamierens von Referee Marten Menk (TuS Nenndorf) bekam. Dessen Teamkollege Ragip Sardas monierte von außen: „Das ist doch dumm. Der kennt den Schiedsrichter und weiß, dass der schnell Gelb gibt.“ Visselhövede schien es recht zu sein. Nach einem Foul von Fabio Gerke an Finn Vollmer erhöhte Patrick Peter erst vom Punkt (75.) und bediente seinen Offensivpartner kurz darauf trotz verlorenen Gleichgewichts mit einer Bogenlampe (84.). Vollmer nickte aus einem halben Meter den Ball über die Linie. Lob gab es von Jockusch für das Duo aber auch für die Defensivarbeit, die er als „Schlüssel zum Erfolg“ ausmachte: „Wir waren dieses Mal von Beginn an mit voller Körperlichkeit dabei. Das fing vorne an, wie ,Pat‘, Finn und ,Dusi‘ (Patrick Peter, Finn Vollmer, Dusan Cosic, Anm. d. Red.) alles angelaufen sind. Hinten hat die Viererkette das stark gemacht.“ Aus dieser stach Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Warncke auch deshalb heraus, weil er mit seinem Kopfballtor den zehnten Saisonsieg einleitete (34.).