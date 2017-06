„Vissel“ hat das Feiern nicht verlernt

Altherren-Kicker gewinnen Kreispokal mit 5:1 / „Wussten nicht mehr, wie es sich anfühlt, zu gewinnen“

+ Beim Siegerfoto hielten sich die Altherren des VfL Visselhövede noch zurück. Doch nach ihrem Triumph im Fußball-Kreispokal ließen die Akteure ihre Freude über den Erfolg heraus. - Foto: Lüdemann

Hemslingen - Von Vincent Wuttke. Beim VfL Visselhövede haben sie das Feiern in der Fußball-Abteilung nicht verlernt. Nach dem klaren 5:1 (2:1)-Erfolg im Finale des Altherren-Kreispokals gegen die SG Geeste/Oste ließ es die Mannschaft sofort richtig krachen. „Hey, hey, Kreispokalsieger“, stimmte das Team immer wieder an und tanzte dazu ausgelassen im Kreis. „Wir hatten zwischendurch ja schon fast vergessen, wie es sich so anfühlt, zu gewinnen“, meinte Spielertrainer Claas Bargfrede schmunzelnd.