Rotenburg - Von Matthias Freese. Experiment misslungen! Acht Akteure aus dem Landesliga-Kader – davon fünf in der Startelf – reichten dem Rotenburger SV II in der Fußball-Bezirksliga nicht aus, um im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause die Punkte einzufahren. Das „aufgemotzte“ Schlusslicht unterlag dem auf Rang sechs liegenden Aufsteiger SV Lilienthal/Falkenberg auf eigenem Geläuf mit 0:1 (0:0), weil es in fast allen Bereichen am „Feintuning“ fehlte. Zudem schied Erste-Herren-Aushilfe Dennis Gräbnitz auch noch verletzt aus.

„Vielleicht bin ich einfach zu schlecht als Trainer. Oder vielleicht verstehen die Jungs meinen Dialekt nicht“, meinte der aus Bayern stammende Bernd Santl. „Eigentlich hatte ich ihnen alles erklärt.“ Doch vor allem in der zweiten Hälfte zeigten die Rotenburger ein „Fehlpass-Festival“, wie es ihr Coach nannte.

Mit Alpha Fadiga und Jelle Röben als Außenverteidiger, Tobias Kirschke als Sechser, Dennis Gräbnitz auf der linken Außenbahn und Toni Fahrner im Sturm hatte er fünf Kräfte aus der spielfreien Ersten eingebaut. Aus taktischen Gründen kam noch vor der Pause mit Innenverteidiger Karol Karpus für Robert Packmor ein sechster hinzu (33.), in der 55. Minute dann mit Alexander Garuba ein siebter. Und auch Michel Müller durfte noch ran, nachdem Gräbnitz von Jan Hennig aus dem Spiel gefoult worden war (60.). „Er trifft mich und dann bin ich noch dabei umgeknickt“, berichtete der Offensivspieler.

Die Anfangsphase der Partie gehörte dabei der RSV-Reserve, die vor allem von Fahrners Schnelligkeit profitierte. Tobias Delventhal (5.), Fahrner selbst (8.) und Fadiga per Fallrückzieher (15.) besaßen gute Gelegenheiten. Vor allem aber Gräbnitz, der mit seinem Schuss an Keeper Stephen Osei scheiterte (45.). Doch auch die Rotenburger hatten einen starken Rückhalt. U 19-Jugend-Torwart Tom Knaak parierte schon vor der Pause klasse gegen Florian Mohr (39.), in der zweiten Hälfte sollten weitere Glanztaten folgen. „Bester Mann“, gratulierte Mitspieler Tobias Delventhal dem Youngster. Und Coach Santl meinte: „Er hat richtig gut gehalten.“

Beim Gegentreffer war Knaak machtlos – „aber das Tor darf nicht passieren“, so Santl. Tom Meierdierks schob den Ball quer durch den Fünfer, Yannik Niemann am zweiten Pfosten unbedrängt ein (65.). Rotenburgs Antwort? Sie kam nicht! Katastrophale Pässe, ein schwaches Zweikampfverhalten – Lilienthal hatte leichtes Spiel. Nicht eine echte Torchance besaßen die Gastgeber nach der Pause. Stattdessen gab es noch einen Strafstoß für Lilienthal, nachdem Karol Karpus zu robust gegen Dennis Thüroff vorgegangen war. „Das war ein Elfmeter“, räumte der Abwehrspieler ein, verwies berechtigterweise aber auf ein Foul an Jelle Röben unmittelbar zuvor, das Referee Tom Stadtlander (TSV Achim) jedoch nicht geahndet hatte. Egal, Robert Littmann setzte den Ball ohnehin an den Pfosten (90.).