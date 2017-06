Interview: „Viele kennen die Kreisliga nur vom Hörensagen“

Ralf Heuer erinnert sich

+ © Woelki Walsedes Ralf Heuer (M.) war schon vor acht Jahren in der letzten Spielzeit des Vereins in der Kreisliga dabei und will nun die Rückkehr schaffen. © Woelki

Kirchwalsede - Von Vincent Wuttke. Noch am Tag vor dem großen Kick weilte Ralf Heuer beruflich bedingt für den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches in München. Doch das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga beim MTV Hesedorf (Freitag, 19.30 Uhr) ist für den 29-jährigen Kapitän des FC Walsede nicht in Gefahr.