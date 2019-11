Viel Ballbesitz an der Konsole

Walseder Duo erreicht bei „eFootball“-Kreismeisterschaft das Viertelfinale

+ Der SV Horstedt ist mit eigenem Fanclub angereist. In dieser Szenen jubeln die Zuschauer gerade mit Tim Thölken und Miguel Sojka (v.l., am Bildschirm) über ein Tor. Fotos: freese

Zeven - Von Lea Oetjen. Es ist 18.44 Uhr. Eine Autotür öffnet sich. Tim Bewernick und Marco Scherweit steigen aus. Die Autotür knallt. Snapback, Sneaker, schwarze Sporthose, rote Trainingsjacke. Dass die beiden ein Team bilden, ist nicht zu übersehen. Sie steuern das Nebengebäude der Volksbank Zeven an. Bei ihrer Ankunft stellt sich Scherweit vor: „FC Walsede“, sagt er zu einem Mann mit Teilnehmerliste in der Hand. Es ist Oliver Stahs. Der „eFootball“-Beauftragte des NFV-Kreises Rotenburg winkt das Duo durch und zeigt auf den Veranstaltungsraum der Bank. Wo es sonst um wenig mehr als Geld geht, steht nun die erste Kreismeisterschaft im „eFootball“ in den Startlöchern – mit 32 Teams aus 20 Vereinen.