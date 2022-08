Reuter bringt Heidler in Ottersberg in Feierlaune

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Der ist durch: Patrick Peter (vorne rechts) tunnelt Ottersbergs Andi Julian Marks Ramirez. © Hägermann

Durchaus überraschend hat sich der VfL Visselhövede beim Landesliga-Absteiger TSV Ottersberg behauptet. Ein Mann traf dabei doppelt.

Ottersberg – Die Siegesserie hält weiter an: Im Bezirksliga-Duell gegen den TSV Ottersberg gewann der VfL Visselhövede am Freitagabend mit 2:0 (0:0) – der dritte Sieg im vierten Spiel. Entsprechend richtig in Feierlaune zeigte sich Coach Thomas Heidler: „Eine klasse Teamleistung. Wir haben diszipliniert unser Spiel durchgezogen, das Team hat hart gearbeitet und sich mit den drei Punkten belohnt. Der Druck lag bei den Gastgebern.“ Mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit (48./90.+1) entschied Stürmer Daniel Reuter das Verfolgerduell zu Gunsten der Heidestädter.

Von Beginn an entwickelte sich ein verbissen geführter Fight, in dem die stark agierenden Gäste der Elf von Axel Sammrey kaum Räume boten. So gab es wenige Torchancen, lediglich durch Kopfbälle durch Mesut Saka (14., 40.) und Patrick Küsel (45.+1) wurden die Ottersberger gefährlich. Auf der anderen Seite traf Reuter nach schnellem Konter nur den Außenpfosten (43.).

Max Kregel pariert stark gegen Daniel Throl

Angesichts des Spielverlaufs hatte Sammrey in der Pause geahnt, „dass die Mannschaft verlieren würde, die den ersten groben Fehler macht.“ So kam es 180 Sekunden nach Wiederanpfiff: Die Wümme-Kicker ließen sich durch einen Ballverlust düpieren, Finn Vollmer setzte Reuter in Szene, der Keeper Leon Seeger zum 1:0 überwand. In der Folge versuchten es die Platzherren weiter mit spielerischen Mitteln, sahen sich aber meist kompromisslosen Gästen gegenüber, die weiter wenig zuließen. Sammrey betonte: „Mein Geschmack ist diese Spielweise nicht, der Schiri hat auch manches harte Einsteigen nicht konsequent geahndet.“

Die wenigen Möglichkeiten vergab Daniel Throl, dessen Schüsse Keeper Max Kregel jedoch stark parierte (68./81.). Die Heidler-Elf blieb mit schnellen Kontern gefährlich. Den letzten entschied Reuter gegen die komplett aufgerückte Ottersberger Abwehr nach Pass von Mirko Peter zum 2:0 (90.+1). Nach dem Abpfiff vermutete Sammrey: „Es wäre bei einer Führung für uns vielleicht anders gelaufen.“