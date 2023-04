Visselhöveder Urgestein Marco Jorzick geht in „Rente“

Von: Hendrik Denkmann

Für Marco Jorzick ist am Saisonende Schluss in der Bezirksliga. © Denkmann

Er ist so etwas wie ein Urgestein des VfL Visselhövede, doch nach der Saison ist für Marco Jorzick Schluss. Er steigt bei der ersten Herren aus.

Visselhövede – Der Ruf „Jorzi“ hallt auf dem Sportplatz des VfL Visselhövede bei Heimspielen der Bezirksliga-Fußballer schon bald nicht mehr. Der Grund liegt nah: „Marco Jorzick hört nach der Saison bei uns auf“, verkündet Trainer Elias Jockusch. Und der 33-Jährige selbst bestätigt diese Information. Damit beendet nach Kai Jager ein weiteres Urgestein seine Karriere bei den Herren.

„Das Ganze ist dem Alter geschuldet. Ich werde jetzt 34. Da muss man sich eingestehen, alles wird etwas weniger. Da gehört zum Beispiel die Schnelligkeit dazu“, nennt Jorzick seine Gründe. „Auch die zwei Knie-OPs beeinträchtigen mich noch etwas.“ Der ersten unterzog er sich im Frühjahr 2016, nachdem er sich sein Kreuzband gerissen hatte. Rund ein Jahr später wollte Jorzick auf dem Platz wieder angreifen, ein erneuter Kreuzbandriss warf ihn jedoch erneut zurück. „Ich bin als verletzter Spieler dann immer mit zu den Spielen gefahren. Dann wurde ich gefragt, ob ich als Betreuer der Zweiten anfangen will. Da habe ich zugesagt“, erinnert Jorzick sich. In der abgebrochenen Saison 2019/2020 stieg er in die 1. Kreisklasse auf. Im selben Jahr schaffte die Erste als Meister den Sprung in die Bezirksliga. „Danach habe ich in der Zweiten wieder ein bisschen mitgespielt und gemerkt, dass es wieder ging mit dem Knie“, berichtet der Offensivmann. Das bemerkte auch der damalige Bezirksliga-Trainer Thomas Heidler, der ihn prompt in seinen Kader berief. „Da bin ich ihm wirklich dankbar. Dadurch hatte ich jetzt noch mal einen schönen Abschluss, anstatt mit einer doofen Verletzung aufzuhören.“

In der Jugend auch für den TuS Heeslingen am Ball

Seine ersten Gehversuche unternahm Jorzick bereits in der Heidestadt. Vier Jahre lang lief er in der Jugend auch für den TuS Heeslingen auf und bestritt dort Spiele hoch bis zur Landesliga. Im letzten A-Jugendjahr zog es den Visselhöveder aus zeitlichen Gründen zurück in seine Heimat zur JSG Vissel (heute: JSG Heidetor). 2007 wagte er den Schritt in den Erwachsenenbereich. „Von da an bin ich ununterbrochen hier gewesen. Wechseln wollte ich nie. Mit 22 oder 23 hatte ich zwar mal ein Angebot von Germania Walsrode. Die haben damals in der Bezirksliga oben mitgespielt. Aber da wir selbst aufgestiegen sind, war das für mich kein Thema“, verrät Jorzick, der nun noch, wenn er verletzungsfrei bleibt, acht Mal zum Bezirksliga-Kader gehören wird.

Wie es danach für ihn weitergeht, steht noch in den Sternen. „Da kann ich noch nichts Konkretes sagen. Ich werde sicherlich bei den Altherren mal aushelfen. Und was die Herren angeht, hoffe ich, dass sie genügend Jungs bekommen, damit ich da nicht auch noch auf Abruf stehen muss“, sagt der selbstständige Maurer und lacht.

Ob er als Trainer künftig noch einmal angreift, lässt Jorzick ebenso offen und freut sich nun auf die Restsaison. „Ich hoffe, dass wir möglichst schnell die nötigen Punkte sammeln, damit wir nicht noch mal unten reinrutschen. Nach oben ist nicht mehr viel zu holen. Von daher wäre ein einstelliger Tabellenplatz ein gutes Ziel.“