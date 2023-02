Marcel Fischer ist zurück beim VfL Visselhövede

Von: Matthias Freese

Marcel Fischer spielt ab sofort wieder für den VfL Visselhövede. © Oetjen

Vor der Partie gegen den Heeslinger SC II wartet der VfL Visselhövede mit einem Rückkehrer auf: Marcel Fischer gehört wieder dem Kader an.

Visselhövede – Der VfL Visselhövede begrüßt einen alten Bekannten zurück in seinen Reihen: Marcel Fischer (28), bis zum Sommer 2021 bereits für den Fußball-Bezirksligisten am Ball, ist wieder da. Der Stürmer war zuletzt Anfang der Saison für Germania Walsrode II in der 1. Kreisklasse aufgelaufen. „Sein Pass ist da. Er wird wahrscheinlich im Kader stehen“, berichtet Coach Elias Jockusch vor der Heimpartie gegen den Heeslinger SC II (Sonntag, 15 Uhr).

Fischer ist seit drei Wochen regelmäßig beim Training. „Ein Kurzeinsatz ist möglich. Der weiß, wo das Tor steht“, sagt Jockusch, der bereits vergangenen Sonntag gegen den TSV Ottersberg mit Cem Din (zuletzt Rotenburger SV II) einen Neuzugang als Linksaußen debütieren ließ. Die Personallage ist aber weiter angespannt, nun gesellt sich Mirko Peter nach der fünften Gelben zu den Ausfällen.

Da kommt mit Heeslingen II eine hohe Hürde. „Für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga“, urteilt Jockusch über den Tabellendritten. Doch er selbst kann eine beeindruckende Bilanz gegenhalten: Unter seiner Leitung – erst als Vertretung, mittlerweile als Chefcoach – gab es in neun Spielen keine Niederlage, aber sieben Siege.