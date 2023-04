Lukas Stahn ist „Vissels“ neuer Youngster

Von: Hendrik Denkmann

Elias Jockusch (l.) freut sich, dass Lukas Stahn künftig das Visselhöveder Trikot trägt. © VfL Visselhövede

Nach Ogur Beslenmis präsentiert der VfL Visselhövede innerhalb einer Woche bereits den zweiten Neuzugang für die Bezirksliga-Elf: Lukas Stahn kommt.

Visselhövede – Beim Teamevent des VfL Visselhövede vergangene Woche ist Lukas Stahn schon mal dabei gewesen. Auf der Kartbahn bewies er, dass er auch abseits des Fußballplatzes schnell unterwegs ist. Als Sechster von insgesamt 18 Fahrern landete der 17-Jährige im oberen Mittelfeld. „Da wäre noch mehr gegangen“, scherzt der Sommerneuzugang und will mit Blick auf die nächste Saison in der Bezirksliga in ähnliche Sphären eindringen.

Sein Ehrgeiz gefällt dem scheidenden Co-Trainer Tobias Laatsch: „Er ist ein pfiffiges Kerlchen.“ Lob gibt es auch von seinem künftigen Coach: „Er ist ein junger, talentierter Stürmer mit einem guten Abschluss.“ Den sieht Stahn selbst ebenfalls als eine seiner Stärken an. „Ich habe außerdem einen guten Spielaufbau und kann ganz gut vorausdenken“, sagt er und nennt die Außen- sowie die Zehnerposition als mögliche Optionen. Ein bevorzugtes System habe er hingegen nicht.

Harm Bargfrede hat Stahn angesprochen und überzeugt

Dass Stahn nun in Visselhövede gelandet ist, ist dem Co-Trainer Harm Bargfrede zu verdanken. „Er ist nach dem Trainerwechsel im Winter bei einem Hallenturnier, bei dem ich mit der JSG Heidetor gespielt habe, auf mich zugekommen und hat mich von einem Wechsel überzeugt“, verrät der Youngster, dessen Pass seit dieser Saison beim MTV Jeddingen (1. Kreisklasse Süd) liegt. Sein Debüt feierte er dort übrigens noch nicht. Am 27. Mai wird Stahn erst volljährig. Gegen den TuS Hemslingen-Söhlingen und den FC Walsede sei er kurz darauf aber eingeplant, um dem Team mit seinen Toren im Kampf gegen den Abstieg zu helfen. Bis dahin sammelt er weiterhin Erfahrungen in der U18-Bezirksliga mit der JSG Heidetor, für die er seit der Gründung ununterbrochen auflief. Zuvor hatte er seit seinem fünften Lebensjahr für den Heimatverein SV Schwitschen gespielt, ehe der Club sich der Spielgemeinschaft angeschlossen hatte.

Ein Grund, dass Lukas Stahn sich neben Jeddingen auch nicht für Schwitschen, sondern für die Jockusch-Elf entschied, sei zum einen die örtliche Nähe, sagt der Visselhöveder. Zum anderen freue er sich, „dass ich direkt die Möglichkeit bekomme, Bezirksliga zu spielen, denn ich traue mir den Schritt definitiv zu.“