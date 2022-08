„Über seine Qualitäten müssen wir nicht reden“

Visselhövede: Das Jahr eins nach Kai Jager

Von: Mareike Ludwig

Aufgebaut, Brust raus – und mutig in die Zukunft blickend: Visselhövedes Neuzugänge Johann Belsch, Jan Niklas Lünzmann, Atdhe Haliti und Jelle Wegener (unten, v.l.) sowie das Trainerteam mit Thomas Heidler, Elias Jockusch, Tobias Laatsch und Luca Griech (oben, v.l.) demonstrieren schon mal Selbstbewusstsein. © Ludwig

Bei Visselhövede ist in Kai Jager ein Routinier ausgestiegen. Nun stellt sich beim Bezirksligisten die Frage, wer die Lücke im defensiven Mittelfeld schließt?

Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Was wäre Kino ohne Popcorn, Sommer ohne Sonne, ein Topf ohne Deckel oder der VfL Visselhövede ohne Kai Jager? Es gibt unzählige weiterer solcher Beispiele, bei denen der Eine nicht ohne den Anderen kann. Beim Letztgenannten hat sich diese innige Verbindung nun jedoch aufgelöst. Fortan muss der Fußball-Bezirksligist ohne seinen langjährigen Leistungsträger auskommen. Mit nun 40 Jahren hat der defensive Mittelfeldmann einen Schlussstrich unter das Kapitel erste Herren gezogen. Coach Thomas Heidler muss also einen neuen „Deckel“ für den „Topf“ finden.

„Wir werden Kai nicht so ersetzen können“, macht der Trainer aber schon mal deutlich. „Er war ein Ausnahmespieler. Seine Lücke müssen wir über unsere Mannschaftsleistung schließen. Ich sehe es aber auch als Chance für die anderen Spieler, sich nun neu zu beweisen und die eigenen Stärken hervorzuheben. Wir haben aber nicht nur Kai zu ersetzen, auch die anderen Abgänge hatten ihren Anteil an unserem Spiel“, erinnert Heidler an Niklas Niestädt (zurück zum Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum), Jan Garbers (zum SV RW Scheeßel in die 1. Kreisklasse) und vor allem auch Yunes Parvizi, den es beruflich nach Heidelberg verschlagen hat und der sich dort dem FV Nußloch II anschloss. Gleich im ersten Einsatz traf der angehende Koch übrigens vierfach für die Mannschaft aus der Kreisklasse.



Stenogramm Weggänge: Kai Jager (Alte Herren), Yunes Parvizi (FV Nußloch II), Jan Garbers (SV RW Scheeßel), Niklas Niestädt (FSV Hesedorf/Nartum). Zugänge: Johann Belsch (SG Unterstedt), Jelle Wegener (MTV Jeddingen), Jan Niklas Lünzmann (MTV Soltau II), Atdhe Haliti (MTV Soltau), Ammar Jaafar (Rotenburger SV II). Kader: Tor: Max Kregel, Michel Brückner - Abwehr: Michael Lohmann, Oliver Dittmer, Jan-Hendrik Warncke, Thies Lünzmann, Timm Greve, Johann Belsch, Björn Penzhorn - Mittelfeld: Ousmane Diallo, Ole Bruns, Mirko Peter, Dusan Cosic, Patrick Peter, Marco Jorzick, Lennard Haffke, Jelle Wegener - Angriff: Daniel Reuter, Finn Vollmer, Jan Niklas Lünzmann, Atdhe Haliti, Ammar Jaafar. Trainer: Thomas Heidler. Co-Trainer: Elias Jockusch, Luca Griech. Torwarttrainer: Tobias Laatsch. Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld. Favoriten: VSK Osterholz-Scharmbeck, TSV Ottersberg.

Jager wiederum bleibt zumindest vor Ort. Als Zaungast schaute der nimmermüde Sechser sich sogar die erste Einheit der Vorbereitung an. Dabei konnte er sich direkt ein Bild der Neuen machen. Ammar Jaafar (zuletzt beim Rotenburger SV II), Johann Belsch (SG Unterstedt), Jelle Wegener (MTV Jeddingen), Jan Niklas Lünzmann (MTV Soltau II) und Atdhe Haliti (MTV Soltau) haben ihren Pass in Visselhövede abgegeben. „Wir haben gute Neuzugänge bekommen, darüber bin ich sehr glücklich. Die Jungs passen gut bei uns rein“, betont Heidler.



Während der Trainer Belsch für die Defensive einplant, sieht er Wegener, Haliti, Jaafar und Lünzmann im offensiven Bereich. Letzterer ist der jüngere Bruder von Defensivmann Thies Lünzmann. „Jan ist durch seinen Bruder zu uns dazugestoßen. In Soltau hat er immer zwischen der ersten und zweiten Mannschaft geschwankt. Bei uns will er nun angreifen. Der erste Eindruck ist sehr gut. Jan ist agil und großgewachsen. Ich bin der Meinung, dass er uns weiterbringt“, meint Heidler.



„Über seine Qualitäten müssen wir nicht reden“

Ein weiterer Soltauer gehört künftig (wieder) zum Kader der Heidestädter. Nach sechs Jahren läuft Haliti wieder an der Celler Straße auf. „Über seine Qualitäten müssen wir nicht reden“, plant der Coach mit dem mittlerweile 32-jährigen Angreifer in der Startelf. Über weitaus weniger Erfahrung – aber nicht unbedingt weniger Qualität – verfügt Youngster Jelle Wegener. Der 20-Jährige kommt vom Nachbarn MTV Jeddingen aus der 1. Kreisklasse Süd. Heidler traut ihm den Zwei-Klassen-Sprung auf Anhieb zu. „Jelle ist ein sehr talentierter Spieler und flexibel einsetzbar. Es freut mich, dass er den Schritt zu uns gemacht hat“, lobt der Coach.



Ein gänzlich Unbekannter ist hingegen Ammar Jaafar. Heidler hatte den ehemaligen Rotenburger erst beim Auftakttraining kennengelernt. Der Offensivmann war vergangene Saison nach Unstimmigkeiten bei den Wümmestädtern ausgeschieden. „Er bekommt bei uns auf jeden Fall seine Chance“, betont Heidler. Die Konkurrenz vorne ist freilich groß.



Auf der Bank des VfL Visselhövede war es in der Vergangenheit nicht immer so voll wie kürzlich im ersten Pflichtspiel. Vorne zu sehen: Neuzugang Ammar Jaafar. © Freese

Ihre Chancen bekommen auch die beiden Torhüter. Michel Brückner und Max Kregel sind laut Trainer „auf einem Niveau, es ist ein offener Kampf um die Nummer eins“, unterstreicht Heidler. Beide sollen den Coach von den jeweiligen Stärken überzeugen. „Wir können uns glücklich schätzen, zwei gleichstarke Keeper zu haben. Es ist eine gute Ausgangslage. Am Ende kann aber nur einer eingesetzt werden, wir machen kein Wechselspiel“, lässt sich Heidler die Entscheidung bis zum Schluss offen.



Offener spricht der Trainer dafür über das gesteckte Saisonziel: „Wir wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern und dann im gesicherten Mittelfeld landen. Wir wollen uns gar nicht erst weiter unten ansiedeln“, blickt der 38-Jährige motiviert voraus.