Verletzungen leiten die erste Pleite unter Jockusch ein

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Nach zwölf Spielen ist die Serie von Elias Jockusch gerissen. © Denkmann

Trotz guter 70 Minuten steht für Visselhövede am Ende ein 0:2 gegen Osterholz. Damit endet die lange andauernde Serie von Elias Jockusch.

Visselhövede – Die Serie ist gerissen! Nach zwölf Spielen – neun Siegen und drei Unentschieden – haben die Fußballer des VfL Visselhövede in der Bezirksliga unter der Leitung von Elias Jockusch erstmals verloren. 0:2 (0:0) stand es beim Auswärtsauftritt gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck. „Es war klar, dass der Tag irgendwann kommt“, meinte der Coach. Allerdings habe er nach 70 Minuten eher mit einem 0:0 gerechnet. Und so ergänzte der 34-Jährige: „Schade, dass wir nach der ordentlichen Leistung nichts mitnehmen.“

Bis zur 70. Minute habe sein Team ein „gutes Spiel gemacht“, berichtete Jockusch. „Die waren bis zum Sechzehner gefährlich. Chancen hatten sie aber keine wirklich gefährlichen.“ Zwei verletzungsbedingte Wechsel in der Fünferkette – Daniel Reuter für Michael Lohmann und Dusan Cosic für Oliver Dittmer – hätten dann „Unruhe“ reingebracht. Unter anderem rückte der einzige Sechser, Johann Belsch, in die Innenverteidigung. Fortan kamen die Gastgeber vermehrt zu Chancen. Eine dieser nutzte Louis Melzer zur Führung (83.). In der Nachspielzeit foulte Keeper Michel Brückner „vermeintlich den Gegner“. Schiedsrichter Nick Bichler (MTV Borstel-Sangenstedt) zeigte zum Unverständnis von Jockusch auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Marlo Burdorf (90.+2). Schon in der 60. Minute hätte es nach Einschätzung des Visselhöveder Trainers einen Strafstoß für sein Team geben können, als Timm Greve zu Fall gebracht worden war. Doch die Pfeife blieb stumm und die Heidestädter im gesamten Spiel ohne Tor.