Vartanjan feiert WM-Bronze bei der Premiere und den DM-Titel

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Das Fitnessstudio in den eigenen vier Wänden: Artur Vartanjan hat sich seinen eigenen Kraftraum gebaut, um zusätzliche Trainingseinheiten zu absolvieren. © Denkmann

Im Vergleich zum Vorjahr trat Artur Vartanjan dieses Jahr in einer anderen Gewichtsklasse an - mit Erfolg. Für den Judoka sprangen gleich zwei Medaillen heraus.

Sottrum – Über 50 Medaillen und zahlreiche Pokale zieren die rund eineinhalb Meter große Vitrine, die neben dem Sofa im Wohnzimmer von Artur Vartanjan steht. Erfolge aus der Jugendzeit im Judo bis hin zu Deutschen Meistertiteln im Sambo – die Preise, die der Sottrumer in den vergangenen 20 Jahren sammelte, sind vielfältig. Erst vor Kurzem kamen nun zwei Medaillen hinzu. Bei seiner Premiere bei der Weltmeisterschaft der Judo-„Veteranen“ erkämpfte der 32-Jährige sich Bronze. Deutscher Meister wurde er zudem in seiner Altersklasse M 1.

Erfahrungen mit vorderen Platzierungen bei großen Turnieren hatte Vartanjan in dieser Sportart bis dato wenig gemacht. Einzig beim Sambo, einer Kampfsportart aus Russland, hatte er bereits sechs nationale Meistertitel gefeiert. Im Vorjahr war es zudem bei der Judo-DM immerhin ein dritter Platz in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm gewesen. „Dieses Jahr war aber definitiv mein erfolgreichstes Jahr“, meint er auch selbst. Ein Grund dafür sieht der erfahrene Judoka im Wechsel der Gewichtsklasse. Bei der WM in Krakau trat er nämlich bei den Plus-100-Kilo-Kämpfern an. Mit Erfolg: Unter anderem bezwang Vartanjan den Engländer Terry Dixon im Viertelfinale nach nur 19 Sekunden. „Es ist sehr selten, dass man in der Klasse so schnell gewinnt“, betont er und kann sich nicht konkret an einen derart kurzen Kampf erinnern: „Vielleicht war ich in der Jugend mal schneller.“

Stolz auf Bronze: Artur Vartanjan präsentiert stolz seine WM-Medaille. © Vartanjan

Zwei norddeutsche Meistertitel deuteten schon damals auf sein Talent hin. Dabei hatte Vartanjan in seiner Heimat Armenien als Sechsjähriger zunächst mit Geräteturnen begonnen. „Ein Nachbar von mir war Judotrainer und meinte, als ich ungefähr neun war, dass ich mit Judo anfangen soll“, erinnert er sich. 2001 zog es ihn mit seiner Familie dann nach Deutschland. In Stuckenborstel fand er zunächst seine sportliche Heimat, ehe es ihn zwei Jahre später nach Bremen zum JC Asahi zog. Dem Verein gehört er bis heute an und kämpft für ihn auch in der 2. Bundesliga. „In dieser Saison haben wir als Aufsteiger die Klasse gehalten“, erzählt Vartanjan, der zwei- bis dreimal die Woche in der Hansestadt trainiert. „Zu Hause habe ich mir ein eigenes Gym gebaut, um nach der Arbeit zusätzliches Krafttraining zu machen“, berichtet der 1,70 Meter-Mann, der bei einem Geldtransport-Unternehmen aus Oyten tätig ist.

Dieselbe Größe weist auch sein Vorbild Yasuyuki Muneta auf. An dem ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister aus Japan fasziniere ihn, „dass er fast immer kleiner als seine Gegner war. Kampfsport gibt dir die Möglichkeit, auch wenn du kleiner bist, deinen Gegner trotzdem mit den Techniken zu bezwingen“, erklärt Vartanjan, der dies selbst immer wieder erlebt. So auch, als er vor Jahren gegen den 18 Zentimeter größeren Dimitri Peters kämpfte. Chancen hatte der Sottrumer gegen den Olympia-Dritten von 2012 allerdings keine. „Wenn du weißt, dass du gegen so einen Weltklasse-Typen kämpfst, ist das aber natürlich eine Ehre. Da hast du nichts zu verlieren“, meint Vartanjan, der sich momentan auf die neue Saison vorbereitet. Dort geht es für ihn und seine Bremer erneut um den Klassenerhalt.