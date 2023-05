Van Frayenhove sieht beim 28:36 eine verdiente Niederlage

Von: Kai Caspers

Hatte seine Farben im Derby in Achim mit 1:0 in Führung gebracht: Rotenburgs Kreisläufer Jens Behrens. © Hägermann

Der TuS Rotenburg gerät im Derby in Achim früh auf die Verliererstraße. Damit bleibt der Negativtrend der van-Frayenhove-Sieben weiterhin bestehen.

Achim/Baden – Nur noch ein Sieg trennt Handball-Oberligist SG Achim/Baden vom anvisierten vierten Tabellenplatz. Drei Spieltage vor Saisonende ließ das Team von Florian Schacht beim 36:28 (17:12)-Erfolg im Derby gegen den TuS Rotenburg nichts anbrennen. Kein Wunder, dass Schacht seinen Spielern für die überzeugende Vorstellung einen trainingsfreien Montag spendierte. „Achim hatte auf alle Varianten immer die passende Antwort parat. Daher geht der Sieg auch völlig in Ordnung“, räumte Rotenburgs Coach Daniel van Frayenhove nach der vierten Niederlage in Folge ein.

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, aus der Jan Wolters etwas herauszuheben ist. Seine Dynamik hat unserem Spiel sehr gutgetan“, lobte Schacht den fünffachen Torschützen. Dabei hatte es zunächst nicht gut begonnen, denn die Gastgeber offenbarten doch einige Schwächen im Abschluss – 0:2. Nur gut, dass sich Rechtsaußen Lars Auth davon nicht anstecken ließ. Mit seinem fünften Treffer (!) war er dann auch zum 6:4 (10.) zur Stelle. Ab der 15. Minute schlug das Pendel dann deutlich zugunsten der SG aus. Die Rotenburger fanden in der Folge kaum noch Mittel gegen die bärenstarke Deckung der Gastgeber. Auch SG-Keeper Martin Dybol war nun endgültig in der Partie angekommen und zeigte einige starke Paraden. Daniel van Frayenhove sah sich nach dem 6:9 (16.) zu einer frühen Auszeit gezwungen und beorderte nicht nur Matthis Köhlmoos für den glücklosen Yannick Kelm ins Tor, sondern stellte auch auf eine 5:1-Deckung um. Maßnahmen, die jedoch verpufften. Bis zur 22. Minute zogen die Gastgeber vorentscheidend auf 14:6 durch einen Treffer von Hendrik Budelmann davon und deckten dabei konsequent die großen Lücken in der Deckung auf. „In dieser Phase haben wir das Spiel verloren. Die Anzahl der Gegentore sagt alles“, ist die Niederlage für Rotenburgs Trainer am Ende lediglich ein paar Tore zu hoch ausgefallen.

Lukas Misere sorgt für einige Probleme

Nach dem 17:12 zur Pause bauten die Achimer die Führung auf 22:14 (37.) aus, ehe sich im Gefühl des sicheren Sieges doch einige Fehler einschlichen. Vor allen Dingen mit Lukas Misere hatte die SG-Deckung doch so einige Probleme und die Führung schrumpfte auf vier Treffer – 23:19 (42.). „Ich hatte jedoch nie das Gefühl, dass die Partie noch einmal kippen könnte“, war sich Schacht sicher. Dank einer guten Leistung von Fabian Klaus, der Dybol zwischen den Pfosten abgelöst hatte, sorgte der zwölffache Torschütze Auth mit einem Doppelpack zum 25:19 (44.) für klare Verhältnisse. In der Schlussphase glänzte dann Routinier Florian Block-Osmers mit fünf Toren.