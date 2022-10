Unterstedts Moderau besticht mit seiner Torquote

Von: Hendrik Denkmann

Kein seltenes Bild in dieser Saison: Daniel Moderau (r.) wurde häufig aufgrund einer Verletzung nur ein- oder wie hier ausgewechselt. Nur in zwei Spielen stand Unterstedts Goalgetter die vollen 90 Minuten auf dem Platz. © Freese

Daniel Moderau trifft momentan im Schnitt alle 54,5 Minuten. Auch deshalb ist Unterstedts Goalgetter unser Spieler des Wochenendes.

Unterstedt – Elf Partien haben die Fußballer der SG Unterstedt in dieser Kreisliga-Saison bestritten. An zehn davon wirkte Daniel Moderau mit. Gegen den SV Grün-Weiß Helvesiek (5:1) traf der Offensivspieler bereits das vierte Mal in dieser Spielzeit mehrfach in einem Spiel. „Es läuft ganz gut in dieser Saison. Ich knüpfe da an, wo ich in der letzten Saison aufgehört habe“, meint der 24-Jährige.

In der Tat: Nach seinen aus Qualifikations- und Aufstiegsrunde zusammengerechnet 19 Treffern in der vergangenen steht Moderau in dieser schon bei zwölf Toren und ist damit aktuell erneut bester Schütze seiner Mannschaft – dicht gefolgt von Bastian Rose (elf) und Jan Friesen (neun). Zudem weist Moderau die beste Torquote auf. 54,5 Minuten benötigt er im Schnitt für einen Treffer, Rose 56,9 und Friesen 102,6.

„Die Defensive ist die absolute Grundlage“

Der Neuzugang des Rotenburger SV besticht neben seinen neun Toren auch mit diversen Vorlagen. „Jan nimmt uns viel ab. Der hat einen großen Impact und hilft uns allen vorne“, gesteht Moderau, der auch abseits des Platzes mit dem ehemaligen Ober- und Landesliga-Kicker befreundet ist. Dass Friesen jetzt drei Klassen tiefer auf Torejagd geht, sei seine eigene Entscheidung gewesen, verrät Moderau: „Er wollte ja kürzertreten. Zudem hat er schon häufiger bei uns zugeschaut und kennt hier viele Leute. Da musste ich ihn nicht überzeugen.“

Durch die Transfers von Leon Linke, der bislang aufgrund einer Verletzung lange ausfiel, und Friesen entstand bei der SG Unterstedt aber auch ein Überangebot in der Offensive. Für Moderau ist dies kein Problem: „Das funktioniert ganz gut. Wir haben immer mal wieder wie jetzt gegen Helvesiek mit Verletzungen zu kämpfen. Da brauchen wir den breiten Kader. Das hat uns vorne letztes Jahr gefehlt.“ Verbessert habe sich aber auch die eigene Abwehr. Waren es im vergangenen Jahr noch zwölf Gegentore nach elf Spielen, sind es jetzt nur sieben – Ligabestwert! „Die Defensive ist die absolute Grundlage und gibt uns in der Offensive die Sicherheit. Da kann man den Hut nur vor ziehen“, betont Moderau, für den die Zugänge auch persönlich etwas veränderten.

Zerrung in der Vorbereitung

„Ich spiele jetzt häufiger mal auf der Zehn. Letztes Jahr war ich eine der beiden Spitzen.“ Dort stehen nun zumeist Rose und Friesen. „Ich gehe trotzdem immer wieder die tiefen Wege nach ganz vorne“, erklärt Moderau, der früher eher über die Außen kam und nun in der Zentrale „mehr ins Spiel eingebunden ist“. Sein Spielstil, der auf viele Sprints und Richtungswechsel ausgelegt sei, wie der Global Management-Student selbst sagt, sei aber nach wie vor derselbe.

Allerdings ist diese Art des Fußballs auch verletzungsanfälliger als andere. Das bekommt Moderau immer wieder zu spüren. „In der Vorbereitung hatte ich eine Zerrung. Ich bin dann drei bis vier Wochen ausgefallen und rechtzeitig zum Alfstedt-Spiel fit geworden“, erinnert er sich an den Saisonauftakt. Nach zwei Spieltagen folgte eine erneute Zerrung im hinteren Oberschenkel. Seither ist er überwiegend verletzungsfrei. „Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt und ich der Mannschaft noch mehr helfen kann.“