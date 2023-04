Unterstedts „Elfmeter-Killer“ Krüger wahrt den Double-Traum

Von: Hendrik Denkmann

Ein sicherer Rückhalt: Phillip Krüger spielte in der Kreisliga sieben Mal zu Null. © Denkmann

Im Kreispokal wurde Phillip Krüger zum entscheidenden Faktor. Auch in der Liga zeichnet sich unser Spieler des Wochenendes als sicherer Rückhalt aus.

Unterstedt – Der Traum vom Double lebt weiter! Dass die SG Unterstedt sich im Titelrennen in der Fußball-Kreisliga weiterhin in der Pole Position befindet und auch im Kreispokal weiterhin dabei ist, ist ein großer Verdienst von Phillip Krüger. Gegen den TuS Zeven hielt der Keeper in der Liga am Ostermontag die Null – bereits zum siebten Mal im 16. Anlauf. Zwei Tage zuvor hatte der 27-Jährige sein Team mit zwei Paraden im Elfmeterschießen gegen den MTSV Selsingen ins Halbfinale gerettet.

Kevin Brünjes und Fabian Wodke scheiterten an ihm. Nur Marek Schotman überwand Unterstedts „Elfmeter-Killer“ vom Punkt. Selbst würde er sich diesen Namen nicht unbedingt geben, als ein solcher zeichnete er sich aber schon einmal aus. „In der U 19 waren wir Bezirkspokalsieger mit der SG KAWU. Da habe ich im Finale drei Elfmeter gehalten. Von daher würde ich sagen, in der Jugend war ich einer, bei den Herren eher weniger“, differenziert Krüger den Begriff.

„Das wäre das interessanteste Finale“

So oder so: Nur noch zwei Siege trennt Unterstedts Erste vom Pokalgewinn. Am 17. Mai steht die Runde der letzten Vier an. Die Ligarivalen Bremervörder SC und TSV Groß Meckelsen sowie die SG Oste (2. Kreisklasse Nord) sind die möglichen Gegner. Das Finale steigt am 11. Juni in Selsingen. Wenn es nach Krüger geht, ist neben seiner Elf auch der Kreisliga-Zweite Bremervörde dabei. „Das wäre das interessanteste Finale, wenn wir gegen die spielen würden. Es wäre das Duell der zwei aktuell besten Vereine auf Kreisebene“, weiß der Keeper, der das Double aus Pokal- und Kreisliga-Titel als „klares Ziel“ erklärt.

Ein spezielles Elfmetertraining habe es übrigens vor dem Selsingen-Spiel nicht gegeben. „Das haben wir überhaupt nicht trainiert, in den Jahren zuvor aber schon das ein oder andere Mal. Die Situation, die im Spiel herrscht, kann man im Training eh nicht so simulieren. Da kann man ganz locker antreten, weil die Anspannung fehlt“, meint Krüger, der wohl auch im Halbfinale in einem Monat zum Stammpersonal gehören dürfte. Denn: Eine interne Regelung, dass Kontrahent Tim Genkel zum Beispiel als Pokaltorwart agiert, während Krüger in der Liga aufläuft, gebe es nicht, sagt der Schlussmann: „Hin und wieder hat Tim mal im Pokal gespielt, aber eben auch in der Liga. Das ist nicht klar definiert.“ In dieser Saison allerdings ist die Situation eindeutig. Nach dem kampflosen Weiterkommen gegen den VfL Visselhövede II in der ersten Runde stand Krüger gegen den MTV Wilstedt, FC Ostereistedt/Rhade und gegen Selsingen zwischen den Pfosten. Auch in der Liga hütete er in 16 von 19 Spielen das Tor. Nur zwei Unentschieden stehen zu Buche. Bleiben Krüger & Co. in den verbleibenden möglichen neun Partien (Pokal und Liga zusammengerechnet) ähnlich souverän, steht dem Double kaum etwas im Weg.