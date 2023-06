Unterstedt verabschiedet sich mit dem Triple in die Sommerpause

Von: Hendrik Denkmann

Und hoch mit dem Pokal: Kapitän Florian Liszkowski (r.) läuft auf seine anfeuernden Teamkollegen zu. © Denkmann

Mit dem Gewinn des Kreispokals hat die SG Unterstedt ihre Saison abgerundet. Nach dem Liga- und dem Hallenkreismeister-Titel ist es der dritte Erfolg.

Selsingen – Am Sonntagmorgen stimmte der Fußball-Kreisligist SG Unterstedt sich und seine Fans schon einmal auf das erste Finale im Kreispokal ein. „Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben“, hieß es auf Instagram. Dem Spruch ließ die Mannschaft von Fabian Knappik und Patrick Werna auf dem Platz Taten folgen. Mit einem 3:0 (1:0) gewann sie gegen Klassenrivale TSV Groß Meckelsen und machte damit das erste Triple – inklusive Liga-Titel und dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft – perfekt. Zuletzt war dies dem TuS Brockel 2001 als bis dato einziges Team gelungen.

Aber welcher Erfolg gefiel dem Unterstedter Trainer-Duo eigentlich am besten? „Es sind alle auf ihre eigene Art und Weise schön. Dieses Insgesamtbild der Saison ist geil. Da bin ich extrem stolz drauf“, antwortete Knappik und warf einen freudigen Blick auf die anstehenden „Feier“-Tage: „Jetzt werden wir erst mal im Bus Gas geben und dann in Unterstedt noch ein wenig. Danach haben die Jungs eine Woche Hurricane-Pause und dann gehts nach Malle. Da freuen sich einige von den Jungs schon seit Wochen drauf.“

Am Seitenrand warten Lukas Misere (r.) und Unterstedts Auswechselspieler auf den Abpfiff. © Denkmann

Dass Unterstedts Spieler von den Feiern nach den beiden bisherigen Titeln in dieser Saison nicht müde waren, zeigten sie schon unmittelbar vor dem Abpfiff. Mit einer Pyrostange in der linken Hand stand Lukas Misere neben den Auswechselspielern und wartete gemeinsam mit ihnen auf das Spielende. Als der Pfiff ertönte, stürmten die Pokalsieger aufs Feld. Kurz nachdem Christopher Hesse seine beiden Trainer mit einer Sektdusche bedacht hatte, gab Sebastian Lauridsen im anschließenden Kreis den Vorsänger.

Mit zwei Vorlagen ist Daniel Moderau (am Ball) einer der entscheidenden Faktoren bei Unterstedts Pokalerfolg. © Denkmann

In der regulären Spielzeit war der Offensivspieler hingegen erst in den letzten fünf Minuten reingekommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits entschieden, da Teamkollege Jonathan Orth nach einer Vorlage von Daniel Moderau auf 3:0 gestellt hatte (79.). „Es ging noch mal um alles, um die Saison zu perfektionieren. Das haben wir geschafft“, freute sich Nisar Atris, der zunächst aber wie seine Mitspieler mit den warmen Temperaturen und den gut organisierten Groß Meckelsern zu kämpfen hatte. „Das war zu erwarten“, betonte Werna und schob nach: „Wir haben lange Zeit nicht so stattgefunden. Als die Räume dann größer wurden, haben wir sie aber genutzt.“ Mit einem strammen Schuss belohnte erst Bastian Rose die zunehmenden Offensivbemühungen (43.). Nach der Pause war dies Yannik Malende, der nach einer Ecke zum 2:0 einköpfte (54.). „Es ist schön, dass wir die Saison so gekrönt haben“, so Knappik.